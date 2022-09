Białystok: Będą bezpłatne badania w ramach X Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Mimo dostępnych nowoczesnych metod leczenia to wczesne zgłaszanie się do lekarza zwiększa szanse na wyleczenie raka – podkreślają lekarze i zapraszają na bezpłatne badania w Białymstoku z okazji obchodzonego 19-23 września X Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Osoby, u których powyżej trzech tygodni utrzymują się takie dolegliwości, jak np. tępa chrypka, owrzodzenia w jamie ustnej, guzy na szyi, powinny zgłosić się do lekarza.

Badania w środę 21 września, w godz. 12.00¬14.00 przeprowadzą lekarze z poradni chirurgii szczękowo-twarzowej szpitala wojewódzkiego w Białymstoku, a we wtorek, środę i piątek ( 20, 21 i 23 września) w takiej samej poradni w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w godzinach 9.00-13.00 - poinformowano na konferencji w Białostockim Centrum Onkologii. Trzeba się wcześniej zarejestrować.

Tegoroczne hasło tego tygodnia profilaktyki, który będzie obchodzony 19-23 września, to "Najwyższy czas zrozumieć nowotwory głowy i szyi".

Koordynator akcji prof. Ewa Sierko, kierownik Oddziału Radioterapii I Białostockiego Centrum Onkologii mówiła dziennikarzom, że nowotwory głowy i szyi stanowią w Polsce ok. 5,5-6,5 proc. wszystkich zachorowań na raka. Najwięcej - ok. 40 proc. nowotworów głowy i szyi to nowotwory zlokalizowane w jamie ustnej.

"W drugiej kolejności są nowotwory gardła środkowego, nosowej części gardła i gardła dolnego. One odpowiadają za ok. 35 proc. zachorowań na nowotwory głowy i szyi. Nowotwory krtani odpowiadają za ok. 24-25 proc. zachorowań w tej grupie chorych na nowotwory głowy i szyi" - mówiła dziennikarzom Sierko.

W Białymstoku od lat działa wielodyscyplinarny zespół specjalistów z różnych szpitali, którzy zajmują się leczeniem osób z tymi nowotworami. Podkreślają, że pacjentów przybywa, dużo jest też chorych z zaawansowaną chorobą.

"To są pacjenci zaniedbani. Sama często pytam siebie, dlaczego i z czego to wynika i cały czas wynika to z niedoinformowania i z braku wiedzy" - mówiła dr Dorota Dziemiańczyk-Pakieła, zastępca lekarza kierującego Oddziałem Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej szpitala wojewódzkiego w Białymstoku. Dodała, że ma wrażenie, że ludzie nie chcą słuchać o tych chorobach, a także gdy jej doświadczają, rezygnują np. z operacji i wolą się leczyć, czerpiąc informacje z internetu.

"Jeśli podejmujemy leczenie u pacjentów, gdzie jest niewielkie zaawansowanie raka, to w przypadku większości pacjentów w nowotworach głowy i szyi, wszystkich (rodzajów nowotworów głowy i szyi), jesteśmy w stanie, pracując zespołowo i stosując wszystkie dostępne metody leczenia, takiego pacjenta wyleczyć" - podkreślała Dziemiańczyk-Pakieła.

"Mimo że dysponujemy bardzo nowoczesnymi metodami leczenia zarówno chirurgicznego jak również radioterapią i leczeniem systemowym, do którego zaliczamy również leczenie ukierunkowane molekularnie w tej chwili i immunoterapię, to tak naprawdę nic nie zastąpi - jeśli chodzi o wyniki leczenia - wczesnego zgłaszania się pacjentów do specjalisty. I po to jest ten symboliczny tydzień poświęcony nowotworom głowy i szyi, żeby jak najwięcej, jak najbardziej szerzyć informacje o tym, jakie to mogą być objawy, które mogą sygnalizować, że mamy do czynienia z niebezpieczną chorobą" - podkreślała prof. Ewa Sierko.

Powtarzała, że objawy raka głowy i szyi mogą wyglądać banalnie, przypominać przeziębienie, podrażnienie skóry, otarcia, urazy, tępą, bezdźwięczną chrypę i jeśli nie ustępują, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Tak samo należy zrobić, gdy mamy np. kłopoty z przełykaniem, żuciem jedzenia czy mamy przytkany dłużej nos czy ucho.

"To są objawy, które w przypadku choroby nowotworowej nie mijają. Jeżeli taki objaw występuje u pacjenta powyżej trzech tygodni (...) powinniśmy zgłosić się do lekarza" - mówiła Sierko. Wymieniła przy tym główne czynniki ryzyka raka głowy i szyi: palenie, mocne alkohole, przewlekłe stany zapalne w jamie ustnej i jej zła higiena, ale też wirus brodawczaka ludzkiego HPV.