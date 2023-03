Białystok: Bioróżnorodność tematem Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego na UwB

Bioróżnorodność jest głównym tematem zajęć zainaugurowanego w sobotę na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB) Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego. To trzecia edycja tego przedsięwzięcia edukacyjnego dla miłośników nauk ścisłych, ale też przyrody.

Pod hasłem: "Nowe technologie w ochronie bioróżnorodności", do połowy czerwca, 72 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie brać udział w cotygodniowych wykładach i warsztatach, eksperymentach oraz prowadzić obserwacje.

Czy natura korzysta z matematyki, jak rośliny postrzegają świat, wykorzystanie sztucznej inteligencji do kontroli inwazji biologicznych czy wreszcie jak wielkie epidemie wpływają w dziejach na cywilizację ludzką - to tematyka niektórych zajęć. Poprowadzą je wykładowcy z wydziałów biologii, chemii, fizyki, matematyki UwB i z Instytutu Informatyki tej uczelni.

"Chcemy np. pokazać, jak w zachowaniu i rozwijaniu bioróżnorodności może nam pomagać sztuczna inteligencja. Uczestnicy projektu będą pracować w laboratoriach każdego z kampusowych wydziałów i instytutów. Podczas warsztatów zastosują podstawowy i specjalistyczny sprzęt, m.in. mikroskopy świetlne i binokulary, urządzenia do wizualizacji 3D w zestawach z mikroskopami świetlnymi, zestawy do elektroforezy DNA, fitotrony, oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej), chromatografy, fotopułapki, termowizory, detektory ultradźwiękowe" - zapowiadała wcześniej, jeszcze przy okazji naboru na młodzieżowy uniwersytet, koordynator projektu dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB.

W rozmowie z PAP w sobotę profesor Wróblewska powiedziała, że bioróżnorodność wybrano na tematykę zajęć, bo wpisuje się we wszystkie światowe dyskusje na ten ważny temat. Na zajęciach uczniowie będą poznawać znaczenie bioróżnorodności, metody jej ochrony.

"Chcemy pokazać, że bioróżnorodność to wszystko, co nas otacza, to co widzimy, każdego dnia, krajobrazy, ekosystemy, ale też różne gatunki roślin, zwierząt, organizmów. Ale chcemy też pokazać, że bioróżnorodność to też to, co się dzieje na poziomie komórki. Chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje na poziomie genów, mechanizmów funkcjonowania komórek" - powiedziała Wróblewska.

Dodała, że wszystko to tworzy "niesamowitą sieć interakcji", zależności w ekosystemie, a bez bioróżnorodności funkcjonowanie człowieka w przyrodzie byłoby - jak to określiła - "minimalistyczne".

Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki". Łącznie będzie realizowany przez półtora roku (trzy semestry), a w zajęciach weźmie łącznie udział 216 osób ze wschodnich województw.