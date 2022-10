Białystok: Comiesięczna akcja solidarności z prześladowanymi liderami Związku Polaków na Białorusi

Na znak solidarności i pamięci o prześladowanych liderach Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys i Andrzeju Poczobucie we wtorek wieczorem w Białymstoku zebrali się działacze związku przebywający w Białymstoku, ich sympatycy, także Białorusini mieszkający w regionie.

Przy pomniku błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki (stoi tam od dawna baner z symbolicznymi portretami Borys i Poczobuta), po raz kolejny - jak systematycznie co miesiąc - przypominano o ich sytuacji, o innych prześladowanych, którzy siedzą w białoruskich więzieniach.

Pierwsza taka akcja solidarności odbyła się w Białymstoku w czerwcu 2021 r.

Dziennikarz Jan Roman przypomniał, że mija 19 miesięcy od uwięzienia przez białoruski reżim dziennikarza, działacza Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andrzeja Poczobuta.

Prezes związku Andżelika Borys od marca nie jest już w więzieniu, ale spędziła tam rok.

Andrzej Poczobut jest teraz w więzieniu w Grodnie (wcześniej był więziony w Mińsku), a Andżelika Borys jest obecnie w domu rodzinnym w Grodnie - poinformowała PAP prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska. Borys w więzieniu spędziła rok, wypuszczono ją w marcu 2022 r. i zamieniono więzienie na areszt domowy, który miała przez jakiś czas. Poczobut czeka na rozpoczęcie procesu, zapoznaje się ze zgromadzonymi przez reżim materiałami przeciwko niemu, sprawa Andżeliki Borys nie jest zamknięta.

Przypomniano na spotkaniu, że oboje działacze mają postawione przez białoruskie władze bezpodstawne zarzuty związane z rehabilitacją nazizmu i podżeganiem do nienawiści na tle narodowościowym. Grożą im wysokie kary więzienia.

Anna Kietlińska powołując się na rozmowę z Andżeliką Borys przekazała uczestnikom akcji solidarnościowej podziękowania i pozdrowienia od Andżeliki Borys za pamięć i okazywaną solidarność. "Ona bardzo dziękuje za słowa wsparcia, docierają do niej informacje i jest niesamowicie wdzięczna za to, że nie jest sama" - mówiła Kietlińska.

Prezes podlaskiej Wspólnoty Polaskiej dodała, że sytuacja jest trudna, bo białoruskie władze nałożyły na Andżelikę Borys dodatkowe kary za - jak to określiła - "operacje bankowe", zablokowano jej bankowe konto, nie może tego spłacić.

"Mamy sytuację patową, ale mimo to (Borys) ma ten hart ducha, ma świadomość tego, że wiele osób siedzi w więzieniu (...) jest obywatelką Białorusi i solidaryzuje się ze wszystkimi osobami, które w dalszym ciągu są represjonowane" - mówiła Kietlińska. Dodała, że prezes Borys solidaryzuje się także ze wszystkimi osobami działającym na rzecz zachowania polskości na Białorusi.

Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Marek Zaniewski powiedział do zebranych, że odbywa się kolejna akcja solidarności z prześladowanymi, a to oznacza, że minął kolejny miesiąc represji wobec liderów związku, Polaków mieszkających na Białorusi, ale także wobec wszystkich mieszkających na Białorusi ludzi "wolnej myśli".

"Zebraliśmy się, żeby przypomnieć o tym, żeby powiedzieć, że my się z tym nie zgadzamy. Nie zgadzamy się z naruszeniem praw człowieka na Białorusi, nie zgadzamy się z naruszeniem praw mniejszości narodowych na Białorusi, nie zgadzamy się z niszczeniem cmentarzy polskich, oświaty polskiej na Białorusi i nie zgadzamy się z tym bezprawiem, które w tej chwili dzieje się na Białorusi" - mówił Zaniewski.

Wiceprezes ZPB apelował o pamięć. "Dużo zrobić nie możemy. Jedyne co możemy to pamiętać o tym wszystkim, mówić, przypominać no i zbierać się tutaj co miesiąc aż do momentu, kiedy to wszystko zło co się dzieje teraz na Białorusi się nie skończy" - podkreślił Zaniewski.