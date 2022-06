Białystok: Coraz więcej Polaków korzysta z usług elektronicznych

Coraz więcej Polaków korzysta z usług elektronicznych, dostosowuje się do tego także administracja, usługi te będą coraz bardziej rozwijane - podkreślano w poniedziałek w Białymstoku na konferencji "Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw i samorządów".

Konferencja odbyła się pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Wzięli w niej udział samorządowcy, firmy, reprezentanci różnych instytucji publicznych, np. bank BGK, KRUS, PARP, ARP, którzy prezentowali swoje działania na rzecz firm czy samorządów.

"Od kilku lat wspinamy się w europejskim rankingu innowacyjności, ale nadal plasujemy się poniżej unijnej średniej. Jasny jest więc horyzont naszych oczekiwań. Przed nami jeszcze sporo pracy, ale już teraz warto spojrzeć na jaskółki innowacyjności, zapowiedzi nowej jakości w polskiej gospodarce" - podkreślił premier Morawiecki w swojej wypowiedzi wideo przesłanej do uczestników spotkania.

Premier zachęcał firmy i samorządy do korzystania z dostępnych środków na badania i rozwój, na innowacje. Mówił, że tych pieniędzy nie brakuje i są one coraz łatwiej dostępne. "Można powiedzieć, że dziś fundusze na innowacje leżą na stole, wystarczy po nie sięgnąć, do czego gorąco Państwa namawiam" - podkreślił w filmiku premier.

"Ostatnie lata niewątpliwie to jest pewna rewolucja cyfrowa w Polsce (...) Trzeba dodać uczciwie, że pandemia była tym czasem, który spowodował (...) przyspieszenie pewnych procesów, wymogło to i na nas cięższą pracę i również na obywatelach można powiedzieć szybsze wdrażanie e-usług, e-administracji, generalnie skorzystanie z możliwości, które daje nam cyfryzacja" - mówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz. Podkreślał, że pandemia pokazała, że cyfryzacja jest fundamentem nowoczesnej gospodarki.

Andruszkiewicz poinformował na konferencji, że ok. 8 mln osób korzysta w Polsce z aplikacji m-obywatel, którą nazwał "cyfrowym portfelem na nasze dokumenty". Ocenił, że to bardzo duży sukces. "Jest to najbardziej popularna aplikacja publiczna w naszym państwie" - mówił. Dodał, że jest przygotowywana ustawa, za sprawą której dokumenty z tej aplikacji, np. dowód osobisty będą respektowane tak, jak tradycyjne, bo np. częściej mamy przy sobie telefon niż portfel a w nim dokumenty.

Andruszkiewicz podał także, że ponad 15 mln użytkowników w Polsce ma profil zaufany. "To także pokazuje, że Polacy chcą być cyfrowym społeczeństwem, chcą załatwiać swoje sprawy urzędowe nie wychodząc z domu" - dodał Andruszkiewicz. Dodał, że profil ten będzie dalej rozbudowywany, choć szczegółów nie podał.

Andruszkiewicz podkreślał, że ambicją rządu jest sprowadzenie do internetu kontaktu obywatela z państwem, także w sferze doręczeń dokumentów, bo - jak mówił - nie ma konieczności podtrzymywania korespondencji w formie tradycyjnej, można bezpiecznie korzystać z tego w formie elektronicznej.

Mówił, że chodzi także o dojście do sytuacji, w której w dowolnym miejscu i czasie będzie można odebrać elektronicznie korespondencję poleconą. "Ta ustawa o doręczeniach elektronicznych takie rozwiązania wprowadza. W najbliższych latach przejdziemy można powiedzieć wręcz całkowicie na płaszczyznę wymiany korespondencji pomiędzy państwem, a obywatelami poprzez właśnie doręczenia elektroniczne, czyli te pisma będą do nas trafiać na specjalnie dedykowaną skrzynkę do doręczeń elektronicznych" - mówił.

Minister powiedział także, że misją rządu jest także to, aby w najbliższym czasie można było sprowadzić w całości do formy elektronicznej wymianę dokumentów między instytucjami. "To się de facto dzisiaj już dzieje i nas to bardzo cieszy" - dodał.

Andruszkiewicz podkreślał, że ważna jest także walka z wykluczeniem cyfrowym. Mówił, że w 2022 r. mają być inaugurowane w całym kraju kluby młodego programisty, ale też kluby rozwoju cyfrowego dla seniorów, gdzie osoby starsze będą mogły się uczyć jak załatwiać swoje sprawy elektronicznie.