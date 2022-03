Białystok: Do miasta przyjeżdżają uciekający przed wojną Tatarzy z Ukrainy

We współpracy ze społecznością Tatarów z Białegostoku trafiły do tego miasta pierwsze rodziny ukraińskich Tatarów. To członkowie tatarskich rodzin z Kijowa.

Informacja o przyjeździe do Białegostoku tatarskich rodzin z Ukrainy pojawiła się w mediach społecznościowych, gdzie na lokalnych grupach pomocowych szukano im w środę miejsc do mieszkania.

W środę wieczorem przyjechały trzy tatarskie rodziny, które ostatecznie, tymczasowo trafiły do kompleksu hotelowego w Wasilkowie - powiedziała w czwartek PAP prezeska Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, która zwróciła się z prośbą o znalezienie mieszkań, Róża Chazbijewicz.

Mówiła, że dwadzieścia dwie osoby najpierw przewieziono do punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy na dworcu PKP w Białymstoku, gdzie rodzinny zostały zarejestrowane, a następnie wszyscy zostali odwiezieni do podbiałostockiego Wasilkowa. Tamtejszy kompleks hotelowy został zgłoszony przez województwo do przyjmowania uchodźców z Ukrainy.

"Wszyscy byli bardzo zmęczeni. W rodzinach jest wiele małych dzieci. Serce się kraje, ale wszyscy razem działamy i się organizujemy" - powiedziała Chazbijewicz i dodała, że cała społeczność tatarska chce tym osobom pomóc.

Fundacja weźmie te rodziny pod swoją opiekę; uruchomiła specjalną zbiórkę pieniędzy, aby z tych środków móc zakupić potrzebne rodzinom rzeczy. Chazbijewicz dodała, że jest też w kontakcie z gminami muzułmańskimi, imamami a także Tatarami krymski, którzy mieszkają w regionie. "Każdy chce pomóc" - dodała.

Mówiła, że na razie "wszystko organizowane jest na gorąco", przygotowywane są najpotrzebniejsze rzeczy na tę chwilę. Dodała, że rodzinom będą szukane mieszkania, na pewno przyjdzie czas, by pomóc rodzinom w szukaniu szkół i przedszkoli dla dzieci. Choć - jak zaznaczyła - te rodziny nie planowały wyjeżdżać z Ukrainy. "Mówią, że zostaną tu przez jakiś czas, a później chcieliby wrócić do siebie, na Ukrainę" - dodała.

Powiedziała, że kontakt z Tatarami na Ukrainie mają Tatarzy krymscy, którzy od kilku lub kilkunastu lat mieszkają w Białymstoku i okolicy. Dodała, że mają oni informacje, iż kolejni ukraińscy Tatarzy chcą dotrzeć do Białegostoku.

Województwo podlaskie uważane jest za region, gdzie są największe w kraju skupiska Tatarów - mniejszości etnicznej tradycyjnie wyznającej islam. W Kruszynianach i pobliskich Bohonikach są dwa ostatnie na ziemiach polskich, zabytkowe drewniane meczety i stare mizary - muzułmańskie cmentarze.

Ilu jest obecnie Tatarów w Polsce, dokładnie nie wiadomo. W poprzednim spisie powszechnym pochodzenie tatarskie zadeklarowało ok. 2 tys. osób.