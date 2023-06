Białystok: Dr Tadeusz Borowski-Beszta uhonorowany medalem za zasługi dla UMB

Założyciel Towarzystwa Przyjaciół "Hospicjum" w Białymstoku dr Tadeusz Borowski-Beszta został w środę uhonorowany Medalem Za Zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB).

Wręczył mu to wyróżnienie rektor UMB prof. Adam Krętowski podczas uroczystego posiedzenia senatu uczelni jako wyraz uznania za wieloletnią pracę jako lekarza, wolontariusza i społecznika na rzecz chorych w hospicjum, także za wieloletnią współpracę z uczelnią. Medal przyznał dr Borowskiemu-Beszcie senat UMB.

W Białymstoku działa hospicjum "Dom Opatrzności Bożej", które jest najstarszym w Polsce hospicjum. Założyło je i do dziś prowadzi stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum". Placówka powstała 21 maja 1987 r., a pierwsza stacjonarna placówka hospicyjna rozpoczęła działalność 13 maja 1992 r. i było to pierwsze stacjonarne hospicjum w Polsce - informowano wcześniej przy okazji jubileuszu 25-lecia tego hospicjum. Placówka mieszcząca się obecnie przy ul. Sobieskiego w Białymstoku była rozbudowywana z datków społecznych, dr Borowski-Beszta był w to zaangażowany.

Dr Tadeusz Borowski-Beszta powiedział dziękując za medal, że to uhonorowanie także wszystkich jego koleżanek i kolegów, którzy pracują w hospicjum. "My tę inspirację do robienia tego, co należy robić, czerpaliśmy właśnie z uczelni" - powiedział i dodał, że to profesorowie z UMB uwrażliwiali młodych lekarzy na niesienie pomocy pacjentom. "Są chorzy, których nie możemy wyleczyć, ale możemy im pomagać dalej, możemy im ulżyć w cierpieniu i dlatego powstała ta idea zbudowania hospicjum, powołania hospicjum" - mówił Borowski-Beszta.

Uhonorowany przez UMB podał, że w ciągu wszystkich lat istnienia hospicjum opiekowało się ponad 20 tysiącami pacjentów zarówno w ich domach, jak stacjonarnie w placówce. Obecnie w placówce jest 67 miejsc dla pacjentów. Hospicjum wspiera też rodziny pacjentów.

Dr Borowski-Beszta poinformował, że w hospicjum powstała Klinika Medycyny Paliatywnej z salą wykładową dla studentów medycyny, praktyki mają pielęgniarki. Powiedział dziennikarzom, że brakuje obecnie lekarzy do współpracy z hospicjum, ale - ocenił - że zainteresowanie młodych medyków medycyną paliatywną jest. "Koło naukowe powstało przy Klinice Medycyny Paliatywnej, z nich się może ktoś zdecyduje" - dodał.

Rocznie w białostockim hospicjum jest ok. 700 pacjentów.

Podczas uroczystego posiedzenia senatu UMB odbyły się także promocje doktorskie i habilitacyjne.