Białystok: Electrum Ambient Park - zaproszenie do relaksu przy muzyce

Ambientowa, spokojna i zachęcająca do relaksu muzyka zabrzmi w najbliższą sobotę w białostockim Parku Konstytucji 3 Maja. W ramach Electrum Ambient Park będzie można też obejrzeć filmy czy wziąć udział w rodzinnych warsztatach i zajęciach jogi.

Ambient Park to jeden z czołowych projektów Stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno-Społeczne, twórców Up To Date Festival. Przez kilka lat odbywał się w Parku Planty, od ubiegłego - w Alei Ambientowej, która to nazwa była pomysłem organizatorów.

Tegoroczna edycja będzie najbardziej rozbudowana z dotychczasowych, a park "ożyje" na cały dzień - mówił we wtorek na konferencji prasowej jeden z organizatorów Jędrzej Dondziło.

"Ambient Park jest rodzinny, zaprasza do wyciszenia, do spędzenia czasu w spokoju, do uciekania od szkodliwych bodźców, do zatopienia się w sobie. To jest bardzo ważne dla nas w tej imprezie" - powiedział Dondziło. Dlatego - jak dodał - impreza nieprzypadkowo odbywa się w spokojnym miejscu, z dala od głównego szlaku spacerowego w parku.

W tym roku przygotowano wydarzenia dla osób w różnym wieku. Głównym trzonem jest ambientowa muzyka, która - jak mówił Dondziło - "nie ukrywa swoich związków z naturą, jest zaproszeniem do relaksu i wyciszenia". Będzie można usłyszeć niemieckiego artystę Arovane, pochodzącego z Białorusi SK.EIN, a także polskich artystów Hoaxa i Dtekka, czyli Jędrzeja Dondziło.

Pomiędzy setami muzyki zostaną wyświetlone dwa filmy. Jeden z nich to "Koyaanisqatsi", który - w ocenie Dondziły - od ponad 30 lat nie stracił na aktualności, a będzie przyczynkiem do refleksji i dostarczy wrażeń artystycznych.

Drugim filmem, będzie zrealizowany przez ukraińskich twórców "No name is an island". Dondziło mówił, że to opowieść o utraconym Krymie, która jest snuta przez wspomnienia i nostalgiczne obrazy kręcone na Ukrainie. "Całość produkcji i postprodukcji odbywała się w Mariupolu, który jest obecnie miastem nieistniejącym, więc ten film, mimo że powstał w całkiem innych okolicznościach, dzisiaj nabiera mocy" - dodał.

Przez cały dzień będą odbywały się też warsztaty "robienia czegoś z niczego". Jak mówił Dondziło, to warsztaty dla wszystkich zarówno dla najmłodszych jak i całych rodzin, a powstałe podczas nich przedmioty będzie można zabrać do domu.

Organizatorzy zapraszają też na sesje jogi oraz wieczorną imprezę w klubie Fomo.

Jak mówił Jacek Popławski z firmy Electrum, która jest tegorocznym partnerem imprezy, współpraca ze stowarzyszeniem, to nowy etap, dzięki czemu firma może angażować się prospołecznie a także wpierać społeczność lokalną i mówić o ważnych wartościach jak wolność, tolerancja, równouprawnienia, ale też podkreślane w tym roku przez Up To Date - zdrowie psychiczne.

Dodał, że firma zaangażowała się też w inne działania jak mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku czy Latający Salon Ambientu, który związany jest z charytatywnym lotem balonem.