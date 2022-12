Białystok: Esperantyści i przedstawiciele władze uczcili kolejną rocznicę urodzin Ludwika Zamenhofa

Esperantyści z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele władz Białegostoku złożyli w sobotę kwiaty przed pomnikiem Ludwika Zamenhofa - twórcy języka esperanto i idei porozumienia między narodami. Był to element trwających 23. Białostockich Dni Zamenhofa.

Takie uroczystości i spotkania przy pomniku odbywają się co roku w grudniu z okazji kolejnych rocznic urodzin pochodzącego z Białegostoku Zamenhofa.

Zamenhof urodził się w Białymstoku 15 grudnia 1859 r., zmarł 14 kwietnia 1917 r. w Warszawie.

Kwiaty złożyli: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski z przewodniczącym Rady Miasta Łukaszem Prokorymem i radnymi, dyrekcja Białostockiego Ośrodka Kultury/Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, esperantyści z Białegostoku, ale też z innych regionów, z Polskiego i ze Światowego Związku Esperantystów.

"Spotykamy się co roku w okolicach 15 grudnia, rocznicy urodzin Ludwika Łazarza Zamenhofa, inicjatora języka międzynarodowego, żeby przypomnieć o postaci, która i rozsławiła Białystok w świecie i dała światu bardzo pomocne narzędzie, dzięki któremu mamy okazję do tego, żeby co roku, a nawet częściej spotykać się w Białymstoku i w innych miejscach, gdzie organizujemy różne wydarzenia esperanckie - i używać tego narzędzia w komunikacji międzynarodowej, które zbliża ludzi różnych narodowości, języka, który działa i cały czas żyje" - powiedział do zebranych przed pomnikiem prezes Białostockiego Towarzystwa Esperantystów Przemysław Wierzbowski.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski mówił, że miasto jest dumne, że urodził się w nim Zamenhof, a ludzie spotykają się przed pomnikiem, bo łączy ich idea, którą głosił. Wyraził ubolewanie, że język esperanto nie przebija się masowo na świecie, a "współczesnym esperanto" - jak to określił - jest język angielski. Akcentował jednocześnie, że są pasjonaci esperanta na świecie.

"(...) Ważniejsza jest idea, za którą stał i którą niósł Ludwik Zamenhof, a więc pobratania się ludzi, żeby wzajemnie się rozumieli. My się często nie rozumiemy, nie potrafimy się porozumieć i stąd jest agresja, nienawiść i pewnie i wojna, której teraz doświadczamy. Niech będzie żywa idea pokoju między narodami, współistnienia ludzi, którzy mają różne religie, różne narodowości, a żyją na jednym podwórku, w jednym mieście" - mówił do esperantystów Truskolaski. Takie porozumienie to, jak mówił, wypełnianie testamentu Zamenhofa i szczęśliwsi ludzie.

23. Białostockie Dni Zamenhofa potrwają do niedzieli. W ich ramach autor książek, dziennikarz i esperantysta Roman Dobrzyński odebrał w sobotę z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, przyznawany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, brązowy medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".