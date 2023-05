Białystok: Festiwal teatrów lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" - w dniach 16-24 czerwca

Ponad 20 spektakli profesjonalnych teatrów lalek z całego świata, a także przedstawienia niezależnych grup i studentów i koncerty znalazły się w programie 5. Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek", który w dniach 16-24 czerwca odbędzie się w Białymstoku.

Festiwal, który odbywa się co dwa lata, organizowany jest przez Białostocki Teatr Lalek (BTL), który uznawany jest za jeden z najlepszych i najbardziej cenionych scen lalkowych w Polsce. W tym roku teatr świętuje 70-lecie powstania.

Festiwal "Metamorfozy Lalek" organizowany jest od dziesięciu lat, w tym roku odbędzie się jego piąta edycja - mówił w czwartek na konferencji prasowej dyrektor Białostockiego Teatru Lalek Jacek Malinowski. Powiedział, że to pierwszy festiwal po pandemii koronawirusa.

"Bardzo wiele akcentów w trakcie tego festiwalu, akcentów tematycznych, będzie nawiązywało ogólnie do poczucia wolności na różnych poziomach. Wiemy też, w jakich czasach żyjemy, co dzieje się na Wschodzie, więc wydaje mi się, że warto o tym wspominać i mówić" - podkreślił dyrektor.

W ramach festiwalu zaplanowano 23 przedstawienia spektakli z Polski, Hiszpanii, Litwy, Holandii, Francji, Izraela czy Czech.

Z zagranicznych propozycji Malinowski wymienił m.in. spektakl francuskiej grupy Plexus Polaire "Dracula - sen Lucy". Mówił, że grupa zrzesza wybitnych artystów z różnych krajów, a spektakl to "wybitna rzemieślnicza robota lalkarska". Na deskach białostockiego teatru będzie można zobaczyć także połączenie teatru lalek z teatrem tańca w przedstawieniu "Ostatni taniec Brigitte" hiszpańskiej grupy Zero en Conducta a także teatr przedmiotu w wykonaniu holenderskiej grupy Tamtam.

W programie znalazło się dziewięć tytułów Białostockiego Teatru Lalek, w tym dwa premierowe spektakle "Zemsta" i "Pustostany". Są też propozycje niezależnych teatrów i grup wywodzących się z białostockiego środowiska lalkowego: Malabar Hotel czy Teatr Latarnia, a także spektakl studentów z wydziału lalkarskiego Akademii Teatralnej im. A Zelwerowicza w Białymstoku.

"Ten festiwal będzie miał bardzo miły dla nas kontekst, czyli 70-lecia istnienia Białostockiego Teatru Lalek jako instytucji" - powiedział Malinowski.

W ramach imprezy zaplanowano jubileuszową galę, 18 czerwca, podczas której zostanie przypomniany założyciel teatru, Piotr Sawicki. Poprzedzi ją otwarcie Alei Lalkarzy im. Piotra Sawickiego, która znajduje się przed siedzibą teatru. Wcześniej nad taką formą upamiętnienia Sawickiego zagłosowali jednogłośnie miejscy radni.

Galę zamknie koncert "Dajemy jazzu na siedemdziesiątkę".

"Od lat wiadomo, że Białostocki Teatr Lalek to jest +top of the top+ teatrów lalkowych nie tylko w Polsce, ale również i na świecie, że uczestniczy bardzo aktywnie w stowarzyszeniu AVIAMA, które skupia wiele teatrów lalkowych na świecie, że ten poziom artystyczny jest bardzo wysoki, że teatr ma propozycje nie tylko dla dzieci (...), to są również przedstawienia, sztuki, które mogą podziwiać najwięksi koneserzy teatru" - mówił obecny na konferencji prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Dodał, że festiwal zbiega się z obchodzonymi pod koniec czerwca Dniami Miasta Białegostoku.

Festiwal "Metamorfozy Lalek" otrzymał dofinansowanie z budżetu miasta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Białostocki Teatr Lalek powstał w 1953 roku, jest instytucją miejską. W obecnym budynku teatr mieści się od 1979 roku i był to pierwszy, specjalnie budowany w Polsce teatr lalek. W teatrze od początku wystawiono ponad 300 premier, a spektakle można było oglądać w krajach Europy, Azji, Afryki czy Ameryki Północnej.