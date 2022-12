Białystok: Galeria Arsenał powiększyła "Kolekcję II" o kolejne dzieła polskich artystów

Dzieła czterech młodych polskich artystów zakupiła do swojej "Kolekcji II" Galeria Arsenał w Białymstoku. To prace Dominiki Olszowy, Diany Lelonek, Jakuba Glińskiego i Mikołaja Sobczaka.

"Kolekcja II" jest zbiorem sztuki współczesnej, prowadzonym od początku lat 90. - najpierw wspólnie przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galerię Arsenał w Białymstoku - a po rozwiązaniu towarzystwa, samodzielnie przez Galerię Arsenał. Obejmuje ok. 300 prac plastycznych.

Jak podkreśla dyrektorka Galerii Arsenał Monika Szewczyk, zasadą, którą kieruje się przy wyborze prac, jest to, aby wpisywały się w cały zbiór "Kolekcji II".

W tym roku, dzięki wsparciu budżetu Białegostoku w wysokości ponad 110 tys. zł, Galeria zakupiła prace polskich młodych artystów: Dominiki Olszowy, Diany Lelonek, Jakuba Glińskiego i Mikołaja Sobczaka.

Rzeźba Dominiki Olszowy "Słoje miodu w fundamentach łóżka" to nawiązanie do ludowej łotewskiej bogini śmierci, której Olszowy - jak podaje Galeria - urządziła sypialnię. Galeria podkreśla, że ta konkretna praca znakomitej artystki jest cenna również ze względu na motyw wschodni, który się w niej pojawia.

Zakupiona w tym roku fotografia Diany Lelonek "Wyjście ludzi z galerii", to kolejna praca tej artystki w kolekcji Galerii Arsenał. Praca "Wyjście ludzi z galerii" powstała w ubiegłym roku podczas przygotowań Lelonek do wystawy "Kompost" prezentowanej w tej galerii, która odnosiła się - jak podaje Galeria Arsenał - do nowej popandemicznej sytuacji.

Praca Jakuba Glińskiego to obraz "Personality Breakdown". Jak pisze Galeria Arsenał, praca ta jest "niezwykle cennym uzupełnieniem Kolekcji, podkreślającym różnorodność strategii w polskim malarstwie i wpisującym się w strategię budowania Kolekcji II - włączaniem uznanych przedstawicieli młodszego pokolenia".

Do kolekcji dołączył też obraz "Znamia" Mikołaja Sobczaka. Praca była prezentowana w ubiegłym roku na jednej z wystaw w białostockiej galerii. Odnosi się do historii grupy Czornoje Znamia (Czarny Sztandar) i białostockiego ruchu anarchistycznego. "Mikołaj Sobczak łączy w swojej pracy przeszłość z teraźniejszością, tworząc alternatywne malarstwo historyczne dla przyszłości" - podała Galeria Arsenał.

W "Kolekcji II" znajdują się prace uznanych artystów, m.in. Mirosława Bałki, Natalii LL, Dana Perjovschiego, Doroty Nieznalskiej, Katarzyny Kozyry, Józefa Robakowskiego, Zbigniewa Libery, Leona Tarasewicza i Karola Radziszewskiego.