Białystok: "Hetmański Bal" przed Muzeum Podlaskim przybliży historię miasta z XVIII w.

Przybliżaniu historii Białegostoku z XVIII wieku, z czasów fundatora miasta hetmana Jana Klemensa Branickiego, jego żony Izabeli oraz ich dworu służy spektakl "Hetmański Bal", który w sobotę po południu będzie pokazany przed Muzeum Podlaskim, które mieści się w białostockim Ratuszu.

Przedsięwzięcie ma upamiętniać postać hetmana, prezentować czasy świetności miasta, inspirować mieszkańców Białegostoku do nowego spojrzenia na XVIII wiek - zapowiadała już wcześniej na konferencji prasowej dyrekcja Muzeum Podlaskiego.

"Muzeum Podlaskie bardzo dużą uwagę przywiązuje do postaci Jana Klemensa Branickiego, do czasów świetności Białegostoku, do tego jak Białystok wtedy był odbierany w Rzeczpospolitej"- mówił przed kilkoma dniami na konferencji prasowej zapowiadającej spektakl dyrektor tego muzeum dr Waldemar Wilczewski.

Przypomniał, że za czasów Branickich miasto było centrum magnackim, miały tam miejsce ważne wydarzenia polityczne, ale też kulturalne, które wówczas były szeroko komentowane w kraju.

Spektakl przygotowała grupa teatralna "Spider Demon Massacre". "Hetmański Bal" to urodziny Jana Klemensa Branickiego. Reżyser Dawid Malec mówił na konferencji prasowej, że spektakl jest skierowany nawet do przechodniów na białostockim rynku.

"Będzie to opowieść - to nie będzie niespodzianką - o urodzinach Jana Klemensa Branickiego, ale w trakcie tych urodzin zadzieją się rzeczy, które czasami może nie mają pokrycia w prawdzie historycznej, ale mówią o wielu ważnych rzeczach. Mamy nadzieje, że to będzie taka interaktywna lekcja historii, z której ludzie będą mogli wynieść i doby humor ale też i jakąś refleksję" - mówił Malec.

Twórcy spektaklu liczą, że nawiążą także interakcję z widzami i zachęcają ich do współpracy. "To jest przyjęcie urodzinowe, więc czujmy się wszyscy jak na urodzinach. Przyjdźmy wszyscy na urodziny Jana Klemensa Branickiego. Tak się czujmy i z takim nastawieniem zapraszamy na ten spektakl" - mówił Malec.

Dyrektor Waldemar Wilczewski przypomniał, że spektakl "Hetmański Bal" to element całego cyklu różnych wydarzeń i przedsięwzięć wokół Branickich, które realizuje muzeum.

"Jest to cały cykl wydarzeń przygotowanych przez Muzeum Podlaskie, cykl zaczął się jesienią ubiegłego roku wraz z 250. rocznicą śmierci Jana Klemensa Branickiego i planujemy go zakończyć jesienią tego roku również w okolicy 333. (...) rocznicy urodzin Jana Klemensa Branickiego" - wyjaśnił Wilczewski.

Przypomniał, że trwa cykl wydarzeń muzycznych w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy koło Białegostoku, które mieści się w dawnej letniej rezydencji Branickich. Odbywają się tam koncerty muzyki dawnej - następny 19 czerwca w południe.

Zaplanowano też cykl rozmów o Branickich "Colloquia Braniciana" , dyskusje o literaturze, XVIII-wiecznej wojskowości, muzyce i kuchni.

"Chcemy łączyć wysoki poziom naukowy ale też z taką przystępną formą, z popularyzacją w postaci rekonstrukcji (historycznej-PAP)" - dodaje Wilczewski.

Spektakl będzie w sobotę pokazany dwukrotnie: o 16.00 i 18.00 przed białostockim Ratuszem, w razie niepogody we wnętrzach Ratusza.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.