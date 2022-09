Białystok: Hołownia: chcemy być "Koalicją Wolności"

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówił w sobotę w Białymstoku, że będzie chciał proponować innym ugrupowaniom opozycyjnym w Polsce, aby przedstawiali się Polakom jako "Koalicja Wolności". Deklarował porozumienie się partii opozycyjnych.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Hołownia mówił o tym po południu na mobilnej konwencji Polski 2050 poświęconej wolności.

Konwencja była ostatnią w pierwszym etapie mobilnych konwencji organizowanych przez to ugrupowanie w kraju.

"Będę im (innym partiom opozycyjnym - PAP) proponował, żebyśmy właśnie tak zaczęli przedstawiać się Polkom i Polakom: chcemy być Koalicją Wolności" - mówił Hołownia.

Dodał, że koalicja ta miałaby się opierać o zapewnienie Polakom wolności sumienia, przywrócenia poczucia wolności wyboru oraz działającego państwa.

"Będę im proponował, byśmy oparli ją o trzy filary: o obietnicę zapewnienia wszystkim Polkom i Polakom wolności sumienia, o obietnicę przywrócenia im poczucia wolności wyboru, a do tego niezbędne, potrzebne jest państwo, które działa. A nie będzie - i to rzecz trzecia - państwa, które działa, jeżeli politycy nie uszanują wolności wyborców, nie dadzą im na stół pełnej, transparentnej umowy między sobą tak, żeby każdy mógł wiedzieć na co się umówiono, na co zgodzono, co nas czeka, żeby Polska nigdy więcej nie oglądała już deali robionych pod stołem, wypłat w postaci kolejnego stanowiska, sami dobrze widzicie tę obscenę" - mówił na konwencji Hołownia.

Podkreślał, że wszystkie najbliższe wybory zdecydują na wiele lat o tym, jaka będzie Polska. Hołownia zobowiązał się wyborcom do zwrócenia im wolności. "Zwrócimy wam wolność myślenia, czucia, wiary lub niewiary, wychowania dzieci, pracy, rozwoju, wolność bycia Polakiem i Europejczykiem. Po tych wyborach dobra zmiana ma zajść w waszym, a nie w naszym życiu" - mówił.

Hołownia podsumowywał, że na konwencjach zawsze słyszał pytanie, czy obecna opozycja jest się w stanie porozumieć i współpracować.

"Zapewniam, dogadamy się. Jestem tego pewien. Dogadamy się, poukładamy się, nie zmarnujemy tej szansy. Dogadamy się po partnersku bez hegemonów, bez podbojów, z szacunkiem dla naszych różnych tożsamości. Każdy z nas po tej demokratycznej stronie, wnosi coś innego, inny sposób myślenia, inne pomysły, horyzont. Nie przekonujcie mnie proszę, że różnorodność jest zła. Popatrzcie na drugą stronę, na betonową jednolitość Prawa i Sprawiedliwości. To naprawdę czyimś zdaniem służy dobru Polek i Polaków? My nie idziemy dziś podbić Polski, idziemy ją uwolnić, by żyła tak, jak chce" - mówił Hołownia.

Lider Polski 2050 podkreślał także, że główne cele tego ugrupowania to odbudowa wspólnoty w Polsce i zakończenie toczącej się "wojny domowej", podziałów.

"W ciągu trzech lat powalczymy o wszystkie te szanse, jakie daje Sejm, Senat, rady, stanowiska burmistrzów, wójtów, Parlament Europejski i urząd prezydenta. Do 2025 roku mało czasu, ale przed nami bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. Ta data dla mnie osobiście to też ważny horyzont, bo tak jak już publicznie wiele razy mówiłem, chciałbym ponownie ubiegać się o szanse na to, by przy użyciu narzędzi, jakie daje prezydentura zacząć odbudowywać tę popękaną polską wspólnotę" - mówił Szymon Hołownia.

Dotychczasowe mobilne konwencje Polski 2050 w innych miastach były dedykowane: równości, rodzinie i pracy.

W trakcie konwencji partia prezentuje także swoich kandydatów na kandydatów w wyborach. W Białymstoku to były wojewoda podlaski i były wicemarszałek województwa, obecny radny sejmiku Maciej Żywno (wiceprzewodniczący partii Polska 2050) oraz działacz części stowarzyszeniowej Polski 2050 Łukasz Nazarko.

"Naszym i moim osobiście zadaniem będzie dopilnować, żeby ci, którzy z naszych list wejdą do parlamentu, przez całą kadencję zachowali świeże spojrzenie, żeby byli posłami z osiedla, z podwórka, a nie magnatami z Wiejskiej, przed którymi trzeba rozściełać czerwone dywany i sadzać ich w pierwszych ławkach. My siadać będziemy w ostatniej, bo stamtąd lepiej widać i słychać nie tych, którzy występują na scenie, ale ludzi, co myślą, co czują, gdzie dziś są. Tak właśnie chcę nazywać tę naszą ekipę, tak ją widzę. Jesteśmy ekipą wolności" - mówił Hołownia.