Białystok: Konfederacja ruszyła z akcją "TIR Wolności"; zakończenie w piątek w Krakowie

Konfederacja ruszyła w środę rano w Białymstoku z akcją "TIR Wolności". Ciężarówka z numerem listy tej partii w wyborach parlamentarnych i pięcioma głównymi hasłami programowymi tego ugrupowania przejedzie przez jedenaście miast; trasa zakończy się w Krakowie.

Akcja została zainaugurowana na parkingu przy stadionie miejskim w Białymstoku. Numerem jeden listy Konfederacji w Podlaskiem, jest jeden z liderów ugrupowania Krzysztof Bosak. "Nawiązujemy do słynnego kanadyjskiego konwoju wolności kierowców, przewoźników, którzy +postawili się+ lewicowemu rządowi Kanady w obronie swoich praw" - mówił poseł dziennikarzom o pomyśle na "TIR-a Wolności".

"Na finiszu kampanii wyborczej przypominamy, że Konfederacja jest jedyną formacją wiarygodną w obronie podstawowych praw, które mają w Polsce obywatele: prawa do swobody działalności gospodarczej, prawa do swobodnego przemieszczania się, do swobodnego dysponowania swoją własnością, do płacenia gotówką - tych praw, które są nam ograniczane przez rząd, czy przez eurokratów, przy poparciu innych partii tzw. opozycji" - zaznaczył Bosak.

"Nasze wolności są odbierane, ktoś musi tego bronić, tą siłą, która broni w Polsce wolności, jest Konfederacja" - podkreślił Bosak. TIR ma w ciągu trzech dni przejechać trasę z Białegostoku do Krakowa, m.in. przez Warszawę, Garwolin, Łuków, Chełm, Lublin i Rzeszów. W Krakowie w piątek przewidziany jest finał kampanii wyborczej Konfederacji.

Na naczepie ciężarówki są wypisane podstawowe postulaty programowe tego ugrupowania: proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania i domy tańsze o 30 procent, gotówka chroniona Konstytucją RP oraz - jak to ujęto - "zero socjalu dla Ukraińców".

"Nasze państwo nie może finansować dwóch narodów, gdyż najzwyczajniej go na to nie stać. Przede wszystkim powinniśmy finansować polskich obywateli, polski naród, tak nasze państwo powinno funkcjonować" - mówił Adrian Stankiewicz, "dwójka" na podlaskiej liście Konfederacji do Sejmu. Według niego, postulaty Konfederacji są do spełnienia, podawał przykłady państw, gdzie są realizowane.