Białystok: Manifestacja solidarności z Ukrainą; wśród uczestników również Białorusini

Kilkadziesiąt osób przyszło we wtorkowy wieczór na Rynek Kościuszki w centrum miasta, by wziąć udział w manifestacji "Białystok solidarny z Ukrainą". Wśród uczestników byli też przedstawiciele diaspory białoruskiej.

Manifestację zorganizowali działacze Młodych Demokratów - młodzieżówki Platformy Obywatelskiej. Widać było polskie, ukraińskie, białoruskie (biało-czerwono-białe) i unijne flagi. "Solidarni z Ukrainą!", "Sława Ukrainie!" - krzyczeli uczestnicy. Podkreślali, że chcą spokojnego życia dla wszystkich, rozmów - a niej działań zbrojnych.

"Rosja dokonała inwazji na Ukrainę i przeprowadziła drugi rozbiór Ukrainy, poprzedni był w roku 2014. Putin atakuje wolny świat i my wszyscy musimy pokazać solidarność z Ukrainą. Musimy pokazać, że państwa Zachodu przeciwstawiają się putinowskim zapędom i jego imperialistycznym ambicjom" - mówił w imieniu organizatorów Łukasz Targoński z Młodych Demokratów.

Podlaski poseł KO, szef sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Robert Tyszkiewicz podkreślał znaczenie, jakie ma dla Ukraińców wsparcie i wyrazy solidarności z nimi. "To bardzo ważne, żeby nie tylko politycy, ale i obywatele, mieszkańcy naszych miast zabierali głos i wyrażali wsparcie i solidarność z naszymi sąsiadami. Jeżeli my dziś obawiamy się o naszą przyszłość, to pomyślcie co muszą czuć mieszkańcy Charkowa, Lwowa, Kijowa, jak bardzo potrzebna jest dla nich nasza obecność, wsparcie" - mówił poseł.

Tyszkiewicz podkreślał, że tylko poważne sankcje nałożone na Rosję są w stanie "powstrzymać marsz Putina na Zachód, do naszych, także do polskich, drzwi".

Dziękował też przedstawicielom diaspory białoruskiej w mieście, którzy również przyszli na wiec, by okazać wsparcie Ukrainie. Mówił, że "Białoruś jest dziś pod rosyjską okupacją", wskazywał na znaczne siły wojsk rosyjskich, które w ostatnim czasie trafiły na Białoruś na ćwiczenia, pozostają tam nadal. W jego ocenie, również Białorusinom "Putin także chce odebrać niepodległość".

"Bądźmy razem. Polacy, Białorusini, Ukraińcy. Zatrzymajmy to rosyjskie szaleństwo" - apelował parlamentarzysta.

Zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz mówił, że miasto jest "zwrócone na Wschód" i "pachnące Wschodem". Przypominał o środowisku mniejszości narodowych, w tym białoruskiej i ukraińskiej, mówił o wielokulturowości. Powiedział, że odradza się "imperium zła", które "bierze pod but Białoruś, teraz wyciąga rękę po niezależną Ukrainę". "Następne mogą być takie kraje, jak Litwa, Łotwa, Estonia. Kto wie, kiedy zatrzyma się rosyjski imperializm" - dodał Nikitorowicz.