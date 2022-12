Białystok: Miasto szuka chętnego do prowadzenia jadłodzielni

Białostocki magistrat szuka chętnego do prowadzenia jadłodzielni w 2023 r. – wynika z danych zamieszczonych na stronie miasta. Zainteresowani mogą składać oferty do 21 grudnia.

Jadłodzielnia, czyli miejsce, gdzie można zostawić produkty żywnościowe, by mogli je wykorzystać potrzebujący, działa w Białymstoku od połowy 2018 r. Lokal, w którym działa, jest w centrum Białegostoku przy ul. Krakowskiej 1, w pobliżu prowadzonego przez miasto Centrum Aktywności Społecznej (CAS).

Jadłodzielnia czynna jest sześć dni w tygodniu. W lokalu są lodówki i półki na żywność. Każdy może pozostawić niezagospodarowaną żywność nadającą się do jedzenia - jak podaje miasto - m.in. produkty zapakowane fabrycznie, suche (kasze, ryże, makarony, mąki, słodycze) w nieuszkodzonych opakowaniach, zapakowane pieczywo i wyroby piekarnicze, warzywa i owoce, oryginalnie zamknięte sery, jogurty i twarogi.

Obecna umowa na prowadzenie jadłodzielni obowiązuje do końca roku. Miasto ogłosiło nowy konkurs na prowadzenie tego miejsca od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, chce przeznaczyć na to 50 tys. zł - wynika z danych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Białystok.

Mogą się do niego zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne. Do zadań będzie należało m.in. otwieranie i zamykanie punktu i przegląd przynoszonego jedzenia, przede wszystkim pod kątem przydatności do spożycia.

Wśród zadań jest też pozyskiwanie darczyńców wśród mieszkańców Białegostoku i firma, a także prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie niemarnowania żywności. Miasto chce też, by przygotowywane materiały były w formie dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, przy użyciu jasnych sformułowań, czytelnych piktogramów oraz w alfabecie Braille'a.

Oferty można składać do 21 grudnia.