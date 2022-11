Białystok: Muzeum Wojska przypomni działających na rzecz niepodległości miasta w 1918 r.

Wybrane postacie, które w pierwszych dniach po 11 listopada 1918 r. starały się o to, aby Białystok odzyskał niepodległość, przypomina specjalny projekt Muzeum Wojska "11-u dla Białegostoku". W piątek, w Narodowe Święto Niepodległości, muzeum podsumuje ten projekt tematyczną wystawą i wykładem.

"Chcemy przybliżyć okres mało znany białostoczanom - bo wiemy, że Białystok odzyskał niepodległość 19 lutego 1919 r. - natomiast też 11 listopada 1918 r., przez parę dni, próbowano niepodległość, tak jak w reszcie kraju, tutaj wprowadzić. Chcemy przybliżyć postacie, które wówczas - 11, 12 i 13 listopada - chciały nasze miasto wyzwolić spod okupacji wówczas niemieckiej i o tych ludziach będziemy opowiadać" - wyjaśnia PAP dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski. Tamte wydarzenia przypomina także wydana przez muzeum z okazji tegorocznego święta niepodległości bezpłatna jednodniówka "Białostocka niepodległość 1918-1919".

11-13 listopada 1918 r. nazwano "trzema dniami wolności" w Białymstoku, bo doszło wówczas do zrywu niepodległościowego.

"11 listopada 1918 r. niemieccy żołnierze okupujący Białystok wypowiedzieli posłuszeństwo swoim oficerom. Byli gotowi oddać miasto Polakom za cenę bezpiecznego powrotu do domu. Polscy żołnierze, działający dotąd w konspiracji, podjęli otwartą próbę odzyskania miasta. Zorganizowane zostały oddziały samoobrony i milicji, które bez trudu przejęły najważniejsze punkty w mieście. Przez trzy dni, od 11 do 14 listopada 1918r., Białystok był w rękach polskich" - czytamy w jednodniówce.

"Zawiązał się komitet robotniczy niemiecki, żołnierski, który dogadywał się z naszymi przedstawicielami, żeby tę niepodległość odzyskać, żeby Polacy mogli przejąć miasto i faktycznie przez pierwsze trzy dni to się udało (...) Polacy stworzyli samoobronę, się dozbrajali, zajmowali najważniejsze obiekty, czyli przede wszystkim dworzec i obiekty publiczne" - powiedział PAP Robert Sadowski.

Po tych trzech dniach jednak Niemcy spacyfikowali ten zryw. "Wszystko było dobrze do momentu, kiedy zablokowano tory, którymi się ewakuowała armia niemiecka do Prus Wschodnich i wówczas Niemcy stwierdzili, że nie, tak być nie może" - tłumaczy Sadowski.

W jednodniówce czytamy, że chodziło właśnie o to, że Niemcy chcieli kontrolować miasto i linię kolejową: Kowel-Brześć-Białystok-Grajewo, która była potrzebna do ewakuacji ok. 400 tys. żołnierzy niemieckich do Prus.

"Podpisano stosowne ugody polsko-niemieckie, na mocy których polskie oddziały otrzymały rozkaz zaniechania wszelkich działań zaczepnych wobec strony niemieckiej. Mimo porażki walczono dalej, tym razem drogą dyplomatycznych rozmów i pertraktacji" - podano w jednodniówce.

Sadowski tłumaczy, że w czasie, gdy dopiero rodziła się niepodległość, korzystniejsze było ewakuowanie wojsk niemieckich przez Białystok do Prus niż przez Warszawę do Niemiec.

"Sam projekt mówi o osobach, które w jakiś sposób były zaangażowane w ten pierwszy okres odzyskania niepodległości, może mniej znany białostoczanom, ale przez to trochę zapomniany" - mówi Sadowski. Dodaje, że chodziło o pokazanie, że społeczność Białegostoku również chciała odzyskać niepodległość, działała w tym kierunku, nie chciała czekać, aż ta wolność sama przyjdzie.

"Natomiast sytuacja geopolityczna była bardzo skomplikowana i nie było wtedy możliwości odzyskania tej pełnej wolności. Ona przyszła potem, po umowie białostockiej z 5 lutego 1919 r. 19 lutego 1919 r. wojska polskie weszły do Białegostoku i do czasów wojny polsko-bolszewickiej, czyli zajęcia Białegostoku przez krótki okres przez bolszewików - ta wolność już była. Potem po 1920 r. po zwycięskiej bitwie białostockiej ona na trwałe do 1939 r. była z nami" - mówi Sadowski.

Wśród przypomnianych w ramach projektu postaci są m.in dowódca tymczasowego Białostockiego Okręgu Wojskowego i Białostockiego Pułku Strzelców ppłk Stefan Pasławski, gen. Wacław Iwaszkiewicz z Dywizji Litewsko-Białoruskiej, płk Stanisław Dziewulski z Grupy Operacyjnej.

Projekt został dofinansowany z wieloletniego rządowego programu "Niepodległa" na lata 2017-2022.