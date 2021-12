Białystok: Obchody 162. rocznicy urodzin twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, uczczono w sobotę 152. rocznicę urodzin twórcy języka esperanto. Zamenhof urodził się w tym mieście 15 grudnia 1859 roku.

Uroczystość odbyła się przy pomniku Zamenhofa w centrum Białegostoku. Wzięły w niej udział władze miasta, przedstawiciele instytucji kultury oraz esperantyści.

"My, mieszkańcy Białegostoku, jesteśmy dumni z faktu, że w naszym mieście urodził się Ludwik Zamenhof, twórca międzynarodowego języka esperanto" - przywitał tym zdaniem w esperanto prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

"Oddajemy hołd Ludwikowi Zamenhofowi, którego celem był pokój na świecie. To człowiek, który uważał, że poprzez to, że ludzie się nie rozumieją, są agresywni. Jak człowiek człowieka zrozumie, jak człowiek z człowiekiem rozmawia, to może się zwyczajnie dogadać, porozumieć, a w innym wypadku może być to przyczyną jakiegoś konfliktu, i on (Zamenhof) chciał to zmienić" - mówił Truskolaski.

Dodał, że esperanto nie jest pierwszym językiem na świecie, ale jego idea i to - jak podkreślił - że są ludzie, którzy dbają o to, aby się porozumieć, żeby być tolerancyjni, przetrwały do dzisiaj dzięki urodzonemu w Białymstoku Zamenhofowi.

"To wzruszający moment spotkać się tutaj w 162. rocznicę urodzin osoby, która zmieniła życie nas tutaj zgromadzonych, esperantystów z Polski i ze świata. Osoby, której udało się stworzyć projekt, wydawało się utopijny" - powiedział prezes Białostockiego Towarzystwa Esperantystów Przemysław Wierzbowski.

"My wszyscy, codziennie używając esperanta, czytając książki w języku esperanto, oglądając filmy w tym języku, spotykając się (...), dajemy to świadectwo, że esperanto żyje i ma się dobrze" - dodał.

Uroczystość odbyła się w ramach trwających w Białymstoku od czwartku 22. Dni Zamenhofa, które organizowane są przez Białostockie Towarzystwo Esperantystów we współpracy z Białostockim Ośrodkiem Kultury/ Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Po uroczystości w Starej Farze odprawiona została już tradycyjnie msza św. w języku esperanto.

W sobotę po południu w ramach 22. Dni Zamenhofa zaplanowano jeszcze wykłady dotyczące esperanto, a także w koncerty, podczas których artyści śpiewają w języku esperanto. Natomiast wieczorem organizatorzy zapraszają na tort urodzinowy.

Dni Zamenhofa zakończą się w niedzielę wycieczką do Supraśla.

Ludwik Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku i tam spędził dzieciństwo. Wówczas było to 30-tysięczne miasto, zróżnicowane kulturowo i narodowościowo. Żyjąc w takim środowisku młody Zamenhof postanowił stworzyć podstawy języka międzynarodowego; ideą było szukanie rozwiązania na unikanie konfliktów między ludźmi różnych narodowości i wyznań. Po przeniesieniu się do Warszawy nadal pracował nad językiem. Posługując się pseudonimem dr Esperanto (mający nadzieję), wydał podręcznik do nauki języka międzynarodowego. Zmarł 14 kwietnia 1917 roku.

Białystok wciąż jest ważnym miejscem dla miłośników esperanto. Kiedy przypadała 100. rocznica śmierci Zamenhofa, światowym obchodom patronowało UNESCO, w Białymstoku zorganizowano społeczne obchody tej rocznicy, odbył się m.in. Polski Kongres Esperanto i specjalny koncert w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

W Białymstoku od 2009 r., kiedy odbył się tam 94. Światowy Kongres Esperanto, zaczęło działać Centrum im. Ludwika Zamenhofa (włączone do Białostockiego Ośrodka Kultury), które m.in. realizuje przedsięwzięcia ukazujące zróżnicowanie kulturowe, narodowościowe i religijne regionu. Działa w nim biblioteka esperancka "Esperanto-Libro" (jako filia Książnicy Podlaskiej), licząca ponad 3 tys. książek i czasopism.

Esperantyści szacują, że dziś na świecie jest ponad tysiąc miejsc noszących imię Zamenhofa lub nazwę esperanto. Dokładnie nie wiadomo, ilu jest samych esperantystów; najczęściej podawana jest liczba kilkuset tysięcy osób znających ten język.