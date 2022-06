Białystok: Obrońca zaskarżył wyrok dla Syryjczyka za śmiertelny wypadek i pomoc w przemycie ludzi

Będzie ciąg dalszy procesu Syryjczyka, nieprawomocnie skazanego na 3,5 roku więzienia za pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy i doprowadzenie do wypadku, w którym zginął jeden z przewożonych przez niego imigrantów. Wyrok zaskarżył obrońca.

25-letni Syryjczyk, który ma prawo pobytu w Niemczech i przed aresztowaniem mieszkał tam od 8 lat, w październiku ub. roku uciekał przed kontrolą drogową podlaskiej policji, bo przewoził w swoim samochodzie trzech nielegalnych imigrantów pochodzących z Syrii. Jechał z dużą prędkością, a pod Białymstokiem jego auto zderzyło się z ciężarówką.

Zginął jeden z pasażerów tego auta, kolejna osoba była ciężko ranna, obrażeń doznał też sam kierowca.

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku postawiła Syryjczykowi trzy zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz pomocnictwa do nielegalnego przekroczenia granicy. W ocenie śledczych, kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez niedostosowanie prędkości, taktyki i techniki jazdy do panujących warunków drogowych i z tego powodu utracił panowanie nad pojazdem, który zderzył się z ciężarówką.

W śledztwie podejrzany zmieniał swoje wyjaśnienia. Mówił m.in., że do Polski przyjechał w celach turystycznych, a znajomy poprosił go o zabranie z powrotem kilku osób. Wyjaśniał też wtedy, że nie wiedział, iż wiezie nielegalnych imigrantów, robił to za darmo, a nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i próbował uciec, bo jeden z tych mężczyzn zagroził mu nożem (potem zmienił wersję, że żyletką).

W procesie przed sądem pierwszej instancji zmienił wersję i mówił, że w czasie jazdy dowiedział się, iż jego pasażerami są nielegalni imigranci. Był zszokowany i - jak twierdził - być może dlatego nie zatrzymał się do policyjnej kontroli.

Prokuratura chciała 3 lat więzienia i 6-letniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Obrona wnioskowała o możliwie łagodną karę za wypadek i ucieczkę przed kontrolą, oraz o uniewinnienie od zarzutu pomocnictwa do nielegalnego przekroczenia granicy.

Sąd skazał Syryjczyka na karę wyższą niż chciała prokuratura, bo na łączną 3,5 roku więzienia, i orzekł też 6-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Ocenił, że była to próba przemytu ludzi, a rola oskarżonego nie była przypadkowa.

Prokuratura uznała wyrok za satysfakcjonujący i nie składała apelacji. Zrobił to obrońca Syryjczyka.

Akta sprawy zostały już przekazane do Sądu Okręgowego w Białymstoku, który w połowie czerwca ma rozpoznać tę apelację - wynika z informacji uzyskanych przez PAP w tym sądzie.