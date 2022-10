Białystok: Odsłonięto mural poświęcony generałowi Hallerowi

30-metrowy mural przedstawiający gen. Józefa Hallera, twórcę tzw. Błękitnej Armii, odsłonięto w niedzielę w Białymstoku. Mural mieści się przy ulicy, której patronuje generał.

W niedzielnej uroczystości poprzedzonej mszą św. wzięli udział m.in. żołnierze, harcerze i mieszkańcy.

Jak mówił przed otwarciem pomysłodawca powstania muralu, prezes Fundacji Obowiązek Polski Dariusz Wasilewski, mural przedstawia to, z czego jesteśmy dumni - z Polski zwycięskiej, a "generał Józef Haller uosabia to, co było najbardziej rycerskie i najbardziej skuteczne".

Jak mówił wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, mural jest elementem popkultury, ma trafić do wszystkich. "On upamiętnia jednego z ojców naszej niepodległości, jednego z tych ludzi, bez których nie byłoby dzisiaj wolnej, niepodległej Polski" - mówił. Dodał, że to zadanie dla nas wszystkich, żeby na pytanie, kto jest na tym muralu, odpowiedzieć: "to gen. Haller, to był jeden z tych ludzi, którzy stworzyli naszą niepodległość".

Mural mieści się na szczycie bloku przy ul. Porzeczkowej, ale widać go przede wszystkim z głównej ulicy na osiedlu Dziesięciny, ul. gen. Józefa Hallera.

Mural został namalowany ma powierzchni 300 metrów kwadr., ma 30 metrów wysokości. Przedstawia gen. Hallera w błękitnym mundurze trzymającego szablę w ręku. Na biało-czerwonym tle widać zarys białego orła oraz żołnierzy na koniach. Na dole widnieje napis: "Dla Ciebie Polsko! Generał Józef Haller - Wódz Zwycięskiej Polski".

Malowidło zaprojektował Mateusz Wróblewski. Artysta powiedział dziennikarzom, że razem z zespołem zainspirowali się plakatem, na którym przedstawiony jest gen. Haller, ale tam jest starszym człowiekiem trzymającym w ręku laskę. "W naszym projekcie zmieniliśmy tę kompozycję na generała trzymającego szablę, zachęcającego Polaków do walki o nasz kraj" - powiedział.

Projekt został sfinansowany ze środków z rządowego programu "Niepodległa", a jego odsłonięcie połączono z upamiętnieniem - jak informowali wcześniej organizatorzy - objęcia przez gen. Hallera dowództwa nad Armią Polską we Francji, co miało miejsce 4 października 1918 roku.

Gen. Józef Haller urodził się w 1873 roku. Był legionistą, w czasie I wojny światowej stworzył Armię Polską we Francji, nazywaną Błękitną Armią lub Armią Hallera. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był generalnym inspektorem Armii Ochotniczej. W czasie II wojny światowej trafił do Wielkiej Brytanii; był ministrem w rządzie RP na uchodźstwie. Po wojnie pozostał w Londynie, gdzie zmarł w 1960 roku. Jego prochy sprowadzono w 1993 roku do Krakowa.