Białystok: Około stu Ukraińców złożyło wnioski o nadanie numeru PESEL

Około stu uchodźców z Ukrainy złożyło do rana w środę wnioski do Urzędu Miejskiego w Białymstoku o nadanie numeru PESEL. 67 z tych osób złożyło wnioski w poniedziałek i wtorek, w ramach testu systemu i szkoleń urzędników i PESEL ma już nadany.

W ciągu pierwszej godziny od otwarcia urzędu w środę, z wnioskami przyszło kolejnych 30 osób - poinformowali na konferencji prasowej wiceprezydent Białegostoku Przemysław Tuchliński oraz dyrektor departamentu obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Białymstoku Krzysztof Chojnowski.

Wiceprezydent Tuchliński zaapelował do mieszkańców miasta o wyrozumiałość i cierpliwość w związku z nowymi zadaniami urzędu, bo np. może się wydłużyć czas obsługi i kolejka w innych sprawach, np. wydawania dowodów osobistych.

"Z drugiej strony prośba do wszystkich Ukraińców, którzy są w Białymstoku, ażeby przychodzić do nas do urzędu nie wszyscy na raz. Ten proces dzisiaj rozpoczynamy, on będzie trwał, będziemy się starali te wszystkie osoby obsłużyć, żeby nadać numery PESEL" - mówił Tuchliński.

Wiceprezydent zaapelował do Ukraińców, aby przychodzili do urzędu od razu ze zdjęciem, bo jest ono wymagane. Podkreślał, że nadawanie PESEL jest bezpłatne. W Białymstoku są dwa zakłady fotograficzne, gdzie można bezpłatnie wykonać potrzebne zdjęcia. Namiary na te punkty fotograficzne oraz inne potrzebne do ubiegania się o PESEL informacje, są na wydanych ulotkach i plakatach po polsku i po ukraińsku.

W departamencie obsługi mieszkańców interesanci są obsługiwani przy pięciu okienkach, w tym przy jednym mobilnym. Tuchliński powiedział, że miasto czeka na sprzętowe wsparcie z ministerstwa cyfryzacji aby uruchomić dodatkowe miejsce obsługi.

Dyrektor departamentu obsługi mieszkańców w magistracie Krzysztof Chojnowski poinformował, że w poniedziałek i wtorek nadano 67 numerów PESEL uchodźcom. Zapewniał, że nie ma problemów technicznych, zdarzają się problemy z tłumaczeniami, z zapisem z cyrylicy, ale urzędnicy sobie z tym radzą.

Numer PESEL uprawnia uchodźców do korzystania z usług społecznych, np. świadczeń finansowych, które są przewidziane w specustawie. Można się po nie zgłaszać, gdy dana osoba ma już PESEL. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Agnieszka Górska powiedziała, że pierwsze osoby już się zgłosiły po te świadczenia, ale zaznaczyła, że białostocki MOPR zaprasza takie osoby od czwartku, bo będą wtedy już dostępne przetłumaczone na język ukraiński potrzebne wnioski. Formularze będą też dostępne na stronach ośrodka.

Do białostockiego urzędu po numery PESEL zgłaszają się całe rodziny, przychodzą także Polacy, którzy opiekują się uchodźcami i pomagają im załatwiać sprawy w urzędzie jedna z Ukrainek powiedziała, że przyszła z rodziną po PESEL (dziadkiem i babcią swoich dzieci), bo chcą legalnie żyć w Polsce, chcą pracować, bo niedługo skończą się im pieniądze. W urzędzie była też pomagająca Ukraińcom Polka (mamie z dzieckiem i małżeństwu z dwójką dzieci), do której przyjechali i byli przez tydzień, teraz jedna ma osobne mieszkanie, inna wyjechała do Gdańska. Inni Ukraińcy, którzy również byli razem z pomagającymi im Polakami podkreślali także, że chcą PESEL, by pracować i wysłać dzieci do szkoły.

Wiceprezydent Tuchliński poinformował, że nie ma dokładnych danych o tym, ilu uchodźców z Ukrainy jest w Białymstoku. Miasto ma wiedzę o ok. 600 osobach, które są w miejscach zakwaterowania, które przygotowało miasto czy organizacje pozarządowe. Dodał, że w tych miejscach urzędnicy będą również pomagać Ukraińcom w składaniu wniosków o PESEL. Podkreślił, że nie ma danych ilu uchodźców przebywa w prywatnych domach mieszkańców miasta.