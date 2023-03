Białystok: Ośmiu wykonawców w konkursie organowym na instrumencie Opery i Filharmonii Podlaskiej

Ośmiu młodych wykonawców zmierzy się w 2. Międzynarodowym Konkursie Organowego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku - poinformowali organizatorzy. Konkurs odbędzie się w połowie sierpnia.

Konkurs, który ma charakter cykliczny i ma służyć promocji muzyki organowej i młodych obiecujących wykonawców gry na organach. Konkurs odbywa się co pięć lat; organizatorem jest Opera i Filharmonia Podlaska.

Opera ogłosiła nazwiska ośmiu młodych wykonawców, którzy zakwalifikowali się do konkursu. Jak poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka OiFP Małgorzata Jopich, do tegorocznej edycji zgłosiło się ośmioro kandydatów, a komisja zdecydowała o dopuszczeniu do finału wszystkich zgłoszonych osób.

"Wszyscy kandydaci prezentują bardzo wysoki poziom. Trzeba podkreślić, że konkurs jest wyjątkowym wydarzeniem muzycznym w skali kraju i Europy a przy tym jest bardzo trudny i o specyficznym, niełatwym repertuarze, dobranym specjalnie pod kątem specyfiki brzmieniowej organów Opery i Filharmonii Podlaskiej. Cieszę się, że konkurs się odbędzie, bo to olbrzymia promocja tych organów, które są jednymi z kilku na świecie obecnych w sali operowej" - powiedział cytowany w informacji przesłanej PAP przewodniczący jury, który zaprojektował organy w OiFP prof. Andrzej Chorosiński.

Konkurs odbędzie się w dniach 11-16 sierpnia, a finaliści będą grać na organach, które znajdują się w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Zaliczane są one do największych w kraju. Instrument ma 61 głosów i ponad 4 tys. piszczałek; był wykorzystywany m.in. do gry muzyki organowej na żywo przy realizacji musicalu "Upiór w operze".

Laureatów poznamy podczas uroczystego koncertu. Obok nagród pieniężnych, laureaci będą mogli też koncertować.

I edycja Międzynarodowego Konkursu Organowego odbyła się w 2017 roku. Wzięło w nim udział jedenastu uczestników z Polski, Czech, Litwy i Rosji. Jurorzy oceniali wtedy, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Zwyciężył jednogłośnie Polak, Mateusz Rzewuski, a dwiema laureatkami ex aequo trzeciego miejsca (drugiego nie przyznano) zostały Litwinka Karolina Juodelyte oraz Rosjanka Liubov Nosova.