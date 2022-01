Białystok: Otwarto miejsce do pracy dla dziennikarzy, którzy wyjechali z Białorusi

Miejsce do pracy dla dziennikarzy, którzy z powodów politycznych wyjechali z Białorusi, otwarto oficjalnie we wtorek po południu w Białymstoku.

Biuro "MediaPortBelarus" w Białymstoku powstało w lokalu, który w sierpniu 2021 r. udostępniły fundacji Linking Media władze Białegostoku. Fundacja płaci za wynajem tego lokalu najmniejsze możliwe stawki, sama też pokrywa koszty energii, wody i płaci za internet.

Umowa była zawarta na rok z możliwością jej przedłużenia.

W biurze zainteresowani mogą prowadzić swoją działalność, kontynuować pracę, współpracować, były także zapowiadane prace nad nowymi projektami.

Lokal ma 73 mkw. i mieści się w komunalnej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 44 w Białymstoku. W chwili przekazania go najemcom wymagał niewielkiego remontu.

Zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz powiedział dziennikarzom, że swoje miejsce znajdzie w tym biurze ok. 20 dziennikarzy z różnych redakcji.

"W obecnej sytuacji jest to bardzo potrzebne miejsce i cieszę się z tego, że udało się tutaj znaleźć taki lokal w centrum Białegostoku, w eksponowanym miejscu, jednocześnie bezpiecznym, blisko komendy wojewódzkiej policji" - mówił Nikitorowicz. Zaznaczył, że kwestie bezpieczeństwa są ważne, bo można się spodziewać różnych prowokacji ze strony władz Białorusi. "Oby do nich nie doszło"- dodał.

Wiceprezydent wyraził też nadzieję, że dziennikarze, którzy "mają w sercu pragnienie wolności i demokracji, wolnego słowa" znaleźli w tym miejscu bezpieczną przystań. Dodał, że Białystok stara się pomagać i wspierać demokrację na Białorusi i walczących o nią ludzi.

Mieszkająca w Polsce Hanna Yahorava ze stowarzyszenia lokalnych gazet białoruskich powiedziała, że w białostockim biurze od miesiąca pracuje codziennie około dziesięciu dziennikarzy, którzy tu realizują swoje projekty. Dodała, że powstał też wspólny projekt dziennikarzy z Polski i Białorusi pod nazwą "Most", którego celem jest informowanie o sytuacji polsko-białoruskiej. Podała, że pracują już np. dziennikarze z Mohylewa i dziennikarze Biełsatu.

Natalia Belikova, członek organizacji "Belarus in Focus Information Office", współpracująca z Press Clubem na Białorusi, zapowiedziała, że podobne miejsce dla dziennikarzy będzie otwarte w lutym w Warszawie. Również będzie działało pod marką "MediaPortBelarus", tworzą go cztery fundacje założycielskie. Niewykluczone, że powstanie sieć takich miejsc w związku z tym, że dziennikarze białoruscy wyjechali z Białorusi także do innych krajów.

Podkreśliła, że taki media port daje m.in możliwość skorzystania z ministudia do nagrania np. materiałów wideo do emisji na kanałach internetowych czy montażu materiałów. Potrzebni są także inwestorzy zainteresowani wspieraniem dziennikarstwa na Białorusi.