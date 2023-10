Białystok: Otwarto pierwszy całoroczny punkt informacji turystycznej

Pierwszy całoroczny punkt informacji turystycznej od niedzieli działa w centrum Białegostoku przy Rynku Kościuszki. Turyści mogą tu otrzymać kompleksową informację m.in. o atrakcjach czy noclegach w mieście.

Dotychczas w mieście działał jedynie sezonowy punkt. Obecny mieści się w lokalu w centrum Białegostoku, ozdobionym słynnym neonem "Żonkil" (mieściła się tu wcześniej kwiaciarnia o tej nazwie). Punkt sąsiaduje też z miejską Galerią im. Sleńdzińskich.

"To całoroczny punkt. To novum w historii Białegostoku. To pierwsze takie miejsce dedykowane turystom przyjeżdżającym do naszego miasta" - mówił na konferencji prasowej zapowiadającej otwarcie punktu zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Dodał, że to miejsce, w którym turyści mogą otrzymać kompleksową informację o mieście.

Podkreślił, że w wielu miastach w Polsce i Europie takie punkty działają w centrum, dlatego tym bardziej się cieszy, że po wielu miesiącach prac udało się taki punkt otworzyć także w Białymstoku. Ocenił, że punkt jest w idealnym miejscu, przy katedrze i Rynku Kościuszki, ale też w pobliżu głównego zabytku w mieście - Pałacu Branickich.

Punkt będzie działał codziennie, łącznie z weekendami. W okresie od października do kwietnia w godzinach 10.00-16.00, a w sezonie turystycznym - od maja do końca września - w godzinach 10.00-18.00. Rudnicki mówił, że w trakcie odbywania się większych imprez miejskich czy podczas Nocy Muzeów punkt będzie otwarty dłużej.

W punkcie można otrzymać informacje o atrakcjach turystycznych, noclegach i gastronomii w mieście, a także o odbywających się wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych. Są tu też do kupienia mapy i publikacje dotyczące miasta, pamiątki czy gadżety.

Punkt prowadzi Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Do jego zadań będzie też należało wydawanie materiałów promocyjnych, a także m.in. prowadzenie w mediach społecznościowych profilu "Odkryj Białystok" czy uczestnictwo w targach turystycznych. Koszt prowadzenia punktu do końca 2024 roku wyniesie ponad 700 tys. zł.

W związku z otwarciem całorocznego punktu informacji, przestanie działać dotychczasowy, sezonowy punkt w bramie Pałacu Branickich. Jednak - jak informuje miasto - główna atrakcja, czyli zwiedzanie XVIII-wiecznego zegara, nadal będzie dostępna w weekendy od maja do września.