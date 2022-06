Białystok: Pierwszy rapowy festiwal - B.East Fest - w piątek i sobotę

Występy polskich raperów - Sokoła, Szczyla, Dziarmy, Kękę i Kukona - odbędą się podczas rozpoczynającego się w piątek wieczorem pierwszego festiwalu B.East Fest w Białymstoku. Impreza potrwa dwa dni.

Festiwal organizuje Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne, które odpowiedzialne jest także za odbywający się od kilkunastu lat Up To Date Festival.

B.East Fest "to festiwal od fanów muzyki dla fanów muzyki", bo - jak piszą organizatorzy - dotąd w mieście nie było festiwalu poświęconego tylko muzyce rap. Impreza odbędzie się na terenach zielonych stadionu miejskiego.

W ciągu dwóch dni wystąpi dziesięciu artystów i zespołów, które, zdaniem organizatorów, "trzęsą dziś polską sceną rap".

Festiwal rozpocznie się występem Rusina. Również w piątek KęKę, czyli Piotr Siara zaprezentuje nowy materiał z płyty "Siara". Na zakończenie tego dnia wystąpi Kukon, artysta, który - jak oceniają organizatorzy - "nie boi się zarówno klasycznego undergroundowego rapu, jak i +zajawkowych+ eksperymentów".

W sobotę będzie można usłyszeć m.in. Dziarmę "jedną z najbarwniejszych i najbardziej pracowitych przedstawicielek polskiego rapu". Pojawi się też młody raper z Gdyni Szczyl.

Fani rapu będą mogli usłyszeć jednego z najbardziej znanych polskich artystów - Wojtka Sokoła, który współtworzył m.in. WWO. "Dla Sokoła nie istnieją zamknięte ramy gatunkowe. Jest eksperymentatorem, który wiersze Różewicza czy Wyspiańskiego interpretuje z taką samą wrażliwością i celnością co uliczne historie z mrocznych obszarów wielkiego miasta" - powiedział Jan Roguz z ekipy Up To Date Festival. "Mocny język jego tekstów zawsze miesza się z rozległymi inspiracjami i bogactwem anegdot" - dodał.

Festiwal zakończy występ "supergrupy" OIO, którą tworzą artyści: Otsochodzi, Young Igi i Oki. Podczas koncertu będzie można usłyszeć kawałki z ich wspólnej płyty, a także solowe występy artystów.

Podczas festiwalu planowane są też imprezy klubowe.