Białystok: Policja zatrzymała tzw. odbieraka; miał przy sobie pieniądze od seniorki

Białostocka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o to, że w grupie przestępczej dokonującej oszustw metodą "na wnuczka" pełnił rolę ostatniego ogniwa - czyli bezpośrednio odbierał pieniądze. Zarzuty obejmują cztery przestępstwa; 44-latek miał przy sobie 45 tys. zł, które niedługo wcześniej odebrał od seniorki, która uwierzyła, że jej córka potrzebuje pomocy.

Podejrzany to mieszkaniec okolic Pułtuska (Mazowieckie), zarzuty obejmują oszustwa, w których seniorzy stracili łącznie ponad 250 tys. zł. Do przestępstw dochodziło od połowy lipca, a schemat działania przestępców za każdym razem był podobny. Dzwonili oni do białostoczan z informacją, że ich najbliżsi potrzebują pieniędzy - podał w piątek zespół prasowy podlaskiej policji.

Białostoccy policjanci zajmują się zwalczaniem przestępstw przeciwko mieniu, zatrzymali 44-latka niemal na gorącym uczynku, bo niedługo po tym, jak od 74-letniej mieszkanki miasta odebrał 45 tys. zł. Oszuści, którzy do niej zadzwonili, przekonali ją, że córka seniorki ma problemy finansowe i grozi jej więzienie.

"Mieszkaniec powiatu pułtuskiego usłyszał cztery zarzuty oszustwa, na łączną kwotę 255 tys. zł. Grozi mu do 8 lat więzienia" - podał zespół prasowy. Zastosowano wobec podejrzanego dozór policyjny.