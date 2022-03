Białystok: Ponad 620 uchodźcom z Ukrainy nadano numer PESEL

Ponad 620 uchodźcom z Ukrainy nadano dotąd numer PESEL w Urzędzie Miejskim w Białymstoku - poinformowały w sobotę władze miasta.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy są w Polsce od 24 lutego, od minionej środy mogą wyrabiać numery PESEL w każdej gminie w Polsce.

W Białymstoku punkt działa w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. Branickiego 3/5.

Do piątku w departamencie nadano ponad 620 numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy - poinformował w sobotę na konferencji prasowej o Miejskim Centrum Pomocy Uchodźcom zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Dodał, że w sobotę jest dzień otwarty w urzędzie i liczy, że tego dnia zostanie wyrobionych zostanie kolejnych ponad 80 numerów PESEL.

Tuchliński ocenił, że ta liczba może wskazywać, ilu uchodźców jest w mieście. Mówił, że dane takie będą także zdobywane, gdy do urzędu zgłoszą się osoby, które goszczą u siebie w domach uchodźców. Przypomniał, że osoby te mogą złożyć wniosek o zwrot kosztów za zapewnienie mieszkania i wyżywienia, to 40 zł za osobę na jeden dzień. Dodał, że na razie do urzędu nie wpłynął żaden taki wniosek.

Do szkół w Białymstoku zostało przyjętych blisko 460 ukraińskich dzieci i młodzieży. Jak informował w mediach społecznościowych zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, do piątku do placówek oświatowych prowadzonych przez miasto trafiło 100 dzieci do przedszkoli, 317 do szkół podstawowych (w tym do oddziałów przygotowawczych) oraz 40 do szkół ponadpodstawowych.

W całym województwie do szkół trafiło ponad 1 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy - poinformował w sobotę na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Pytany przez dziennikarzy, ilu uchodźców przebywa w regionie, ocenił, że ok. pięciu tysięcy. To osoby, które - jak mówił - są w systemie zakwaterowania tworzonym przez wojewodę i samorządy, a także osoby, które przebywają w domach u osób prywatnych.