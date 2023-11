Białystok: Ponad 8 tys. osób skorzystało z pomocy w Centrum Spilno: Wspólnie

8 tys. osób, głównie uchodźców z Ukrainy, skorzystało dotychczas z różnych form pomocy w działającym od niemal roku w Białymstoku Centrum Hub Spilno/Wspólnie - poinformowała dyrektor Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Białymstoku Urszula Dmochowska. Pieniądze na centrum przekazał UNICEF.

Hub Spilno/Wspólnie świadczy różną pomoc uchodźcom - głównie z Ukrainy. Funkcjonuje w Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Białymstoku.

Dyrektor CAS Urszula Dmochowska powiedziała dziennikarzom, że po roku działalności Hubu widać, że ta pomoc wciąż jest potrzebna, ale zmieniły się formy pomocy, których oczekują potrzebujący. W mniejszych stopniu potrzebna jest - jak oceniła - integracja uchodźców, a wciąż potrzebna jest pomoc w formie nauki języka polskiego, pomoc prawna czy psychologiczna.

Dmochowska powiedziała, że obecnie widać duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, prawną. "(...) Jest duże zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne. Nadal są osoby, które potrzebują pomocy w kwestiach formalno-prawnych, więc porady prawnika się odbywają, ciągle ktoś tam przychodzi" - powiedziała dyrektor CAS.

Dodała, że do punktu informacyjnego cały czas przychodzą różne osoby i potrzebują różnych informacji. "Często są to sprawy związane z zatrudnieniem, z pozwoleniami, z umowami" - wskazywała Dmochowska. Dodała, że uchodźcy znają się między sobą, nie potrzebują już integracji.

Hub Spilno powstał w Białymstoku na początku grudnia 2022 r. Ma działać dzięki środkom UNICEF do końca 2023 r. Miesięcznie korzysta z niego średnio 400-700 osób. To zarówno osoby, które przyjechały do Białegostoku od razu po wybuchu wojny w Ukrainie, ale też osoby przyjeżdżające do miasta teraz, np. z Białorusi.

Dmochowska poinformowała, że trwają starania o środki finansowe tak, aby centrum pomocy mogło funkcjonować dalej.