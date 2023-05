Białystok: Powołano Polsko-Uzbekistańską Komisję Historyczną

Współpraca badaczy z Polski i Uzbekistanu, dostęp do archiwów w Uzbekistanie i odnajdywanie dokumentów dotyczących Polaków deportowanych na Wschód - możliwe będzie dzięki powołanej przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku polsko-uzbekistańskiej komisji.

Akt powołania "Polsko-Uzbekistańskiej Komisji Historycznej" podpisały w środę władze Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu w Taszkiencie. W ubiegłym roku przy Muzeum Pamięci Sybiru powołano podobną polsko-kazachstańską komisję.

"Pomimo tej trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą, w wyniku której jesteśmy odcięci od archiwów w Rosji, na Białorusi, w Ukrainie, szukamy nowych możliwości: Kazachstanu, dzisiaj Uzbekistan to tereny, na które trafiali Polacy deportowani w 1941 roku, nawet wcześniej, bo także zesłańcy z XIX wieku" - mówił przed podpisaniem umowy dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, historyk prof. Wojciech Śleszyński. Dlatego - jak zaznaczył - "dzisiaj Azja Centralna jest dla nas podstawowym kierunkiem badań historycznych".

Śleszyński podkreślił, że w zasobach archiwów w Uzbekistanie jest "olbrzymia" liczba dokumentów. Dodał, że kopie pierwszych z nich zostały przekazane do muzeum, a mówią o sytuacji Polaków w Uzbekistanie. Przypomniał, że to właśnie w tym kraju powstawała znaczna część oddziałów tzw. Armii Andersa.

Historyk powiedział, że celem działania komisji jest z jednej strony pozyskiwanie dokumentów, tworzenie prac naukowych, a z drugiej - odkrywanie losów osób, które trafiły do Uzbekistanu. "To jest niezwykle ważne dla ich potomków żyjących dzisiaj w Polsce i zagranicą, żeby dowiedzieć się, co działo się z ich przodkami tam daleko w Azji Środkowej" - powiedział Śleszyński. I przypomniał, że w ramach działania polsko-kazachstańskiej komisji pozyskano już pięć tomów dokumentów, co dało możliwość przekazania pierwszych informacji Sybirakom i ich rodzinom o losach ich najbliższych.

Przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu im. Mirzy Uług-Bega w Taszkiencie podkreślali, jak ważna jest to dla nich współpraca. Wiceprzewodnicząca komisji po stronie uzbeckiej prof. Rachbar Murtazajewa mówiła, że w archiwach w Uzbekistanie jest bardzo wiele dokumentów dotyczących Polaków deportowanych do tego kraju. "My, jako historycy z Uzbekistanu, obiecujemy, że znajdziemy w naszych archiwach dużo dokumentów, takich dokumentów, które są nieznane i w ten sposób wzbogacimy zbiory zarówno jednego jak i drugiego muzeum" - powiedziała Murtazajewa.

Dyrektor Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt, który został przewodniczącym komisji ze strony polskiej, mówił, że partnerstwo związane jest ze wzajemnością, dlatego - jak podkreślił - naukowcy z Uzbekistanu mogą liczyć na pomoc w pracy na terenie Polski, w tematach, które są ważne dla społeczności uzbeckiej.

Berendt powiedział, że mimo, iż formalnie komisja została powołana w środę, to w praktyce współpraca naukowców polskich i uzbeckich trwa już jakiś czas. "Owocem tej współpracy są dokumenty, które już wzajemnie sobie przekazaliśmy" - mówił.

W rozmowie z dziennikarzami wymienił, że wśród dokumentów, które udało się pozyskać z archiwów w Uzbekistanie, są dokumenty z akt administracji cywilnej i NKWD, które dotyczą Polaków deportowanych w latach 1940-1941 na teren Uzbekistanu, a także dokumenty dotyczące funkcjonowania polskich delegatur, przedstawicielstw rządu polskiego na uchodźstwie, gdy w Związku Sowieckim były tworzone oddziały tzw. Armii Andersa.

Berendt mówił, że natomiast strona polska przygotowała partnerom z Uzbekistanu dokumenty dotyczące losu ich obywateli, którzy trafili na ziemie polskie jako żołnierze Armii Czerwonej w latach 1939-1945. "Losy rodaków, miejsca pochówku tych, którzy zmarli, polegli, są bardzo istotne dla naszych partnerów" - dodał.

Muzeum Pamięci Sybiru jest ogólnopolską instytucją zajmującą się m.in. tematyką deportacji Polaków na Wschód. Muzeum powołane zostało w 2017 r., jego siedzibę, która znajduje się w starych wojskowych magazynach przy ul. Węglowej, otwarto w 2021 roku.