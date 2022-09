Białystok: Prawomocny wyrok za udział w napadzie z użyciem maczety

Cztery lata więzienia i 2,4 tys. zł grzywny - taki jest prawomocny wyrok w sprawie rozboju z użyciem maczety, do którego doszło w centrum Białegostoku. Sąd odwoławczy utrzymał w czwartek kary, oddalając apelacje obrońców wnioskujących o uniewinnienie. W ocenie prokuratury, tłem napadu były przestępcze porachunki.

Proces dotyczył napadu, który miał miejsce w lutym 2021 roku, na parkingu podziemnym w kamienicy w centrum Białegostoku. Zamaskowanych napastników było trzech; zaatakowany przez nich mężczyzna został brutalnie pobity, użyto wobec niego m.in. maczety. Sprawcy zabrali portfel, w którym było ok. dwustu złotych i inne rzeczy, w tym karty bankomatowe i dokumenty; łącznie straty wyceniono na 1 tys. zł.

Przed sądem stanął jeden mężczyzna. Prokuratura chciała dla niego siedmiu lat więzienia. W grudniu ub. roku przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zapadł nieprawomocny wyrok 4 lat więzienia, sąd zasądził też 2,4 tys. zł grzywny.

Jednym z kluczowych dowodów w sprawie były odciski palców oskarżonego, które technicy policyjni zabezpieczyli na karoserii samochodu pobitego mężczyzny. Biorąc pod uwagę też inne dowody, sąd pierwszej instancji uznał ciąg poszlak za zamknięty i wystarczający do uznania winy.

Kwestionowali to obrońcy, Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmował się ich apelacjami. Chcieli uniewinnienia, ewentualnie uchylenia wyroku.

Argumentowali, że oskarżony mógł przypadkowo dotknąć samochodu gdzieś w mieście. Powoływali się m.in. na dane o logowaniu się jego telefonu komórkowego, które wskazywać miały na te same miejsca, które autem odwiedzał tego dnia mężczyzna później napadnięty. Adwokaci mówili też w swoich mowach końcowych, że to lokalizacje, gdzie np. mieszka dziecko oskarżonego, a niedaleko - bliscy napadniętego.

"Należy wykluczyć przypadkowe dotknięcie pojazdu pokrzywdzonego w innym miejscu i czasie na terenie miasta (...). Przypadkowe otarcie o samochód nie pozostawia za sobą tego rodzaju i tak licznych śladów" - mówił tymczasem sędzia Leszek Kulik, uzasadniając wydany w czwartek wyrok sądu apelacyjnego. Zwracał uwagę, że na monitoringu z miejsca napadu widać, iż przynajmniej dwóch z napastników opiera się - gołymi rękami - o samochód zaatakowanego mężczyzny i to z tych miejsc na karoserii są ślady daktyloskopijne, jednoznacznie wskazujące na skazanego jako jednego z napastników.

Odciski palców sąd uznał za bezpośredni dowód, a nie jedynie poszlaki w sprawie.

Sąd apelacyjny odniósł się też do zeznań ofiary napadu, złożonych w procesie. Mężczyzna ten przed sądem pierwszej instancji kategorycznie zaprzeczył, by to oskarżony mógł jednym ze sprawców; obrońcy zaliczyli ten fakt do szeregu wątpliwości w sprawie.

Sędzia Kulik powiedział, że zasadnym było przyjęcie przez sąd okręgowy, że ktoś mógł namówić ofiarę napadu do złożenia takich zeznań. "Pokrzywdzony, bez wezwania, przyjechał z Wielkiej Brytanii na rozprawę tylko po to, aby zaprzeczyć, że oskarżony jest jednym ze sprawców tego rozboju. Co więcej stwierdził, że nie żąda ścigania sprawców, a nawet nie żąda od nich żadnego odszkodowania. Nawet wycofał swój wniosek o udział w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Taka postawa świadczy o tym, że na pokrzywdzonego miały wpływ z pewnością osoby trzecie" - powiedział sędzia.

Dodał, że można mówić o motywie rabunkowym działania sprawców, bo po pobiciu ofiary zabrali jej portfel z pieniędzmi i m.in. karty bankomatowe.

