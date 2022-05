Białystok: Premiera koncertu inscenizowanego "Quo vadis" Nowowiejskiego - w piątek

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku przygotowała koncert inscenizowany oratorium "Quo vadis" Feliksa Nowowiejskiego - z udziałem solistów, tancerzy, a także chóru i orkiestry opery. Premiera odbędzie się w piątek.

Oratorium "Quo vadis" to jedno z najważniejszych dzieł Feliksa Nowowiejskiego, które inspirowane jest powieścią Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem oraz podróżą kompozytora do Rzymu, gdzie rozgrywa się akcja utworu. Od czasu swojej premiery w 1907 roku utwór zdobył uznanie krytyków i publiczności zarówno w Europie, jak też na świecie - informowała wcześniej Opera i Filharmonia Podlaska (OiFP).

Jak przypomniała w środę na konferencji prasowej dyrektorka OiFP prof. Violetta Bielecka, nie jest to pierwsze spotkanie zespołu opery z utworem Nowowiejskiego i - jak podkreśliła - był on inspiracją do kilku przedsięwzięć.

Wyjaśniła, że w 2017 roku chór OiFP razem z orkiestrą Filharmonią Poznańską nagrał płytę z wykonaniem "Quo vadis", która otrzymała "najbardziej prestiżową muzyczną nagrodę International Classical Music Award (ICMA) w kategorii chóralnej". Później, w ramach programu "Kultura Inspirująca" MKiDN, OiFP zrealizowała nagranie DVD "Quo vadis" z udziałem orkiestry i chóru OiFP oraz solistów. Płytę rozpowszechniono wśród włoskich melomanów. Bielecka mówiła, że to zainspirowało ją do dalszej pracy nad dziełem Nowowiejskiego i tak powstał pomysł na koncert inscenizowany.

"Ja nazywam to spektaklem, my robimy pełnoprawną premierę i można to nazwać koncertem inscenizowanym, ale tam jest masa elementów, chociażby i opery" - mówił na konferencji reżyser, dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku Piotr Półtorak. Dodał, że spektakl ma pokazać historię, która zawarta jest w oratorium, a jednocześnie ma być to inscenizacja mocno uwspółcześniona. Zaznaczył, że nie chodzi o warstwę muzyczną czy śpiew, ale w przedstawieniu jest dużo choreografii, są wizualizacje, które mają odniesienie do historii i do współczesności.

Kierownik muzyczny koncertu i dyrygent Massimiliano Caldi powiedział, że oratorium Nowowiejskiego to "genialna partytura i genialna muzyka". Mówiąc o koncercie, ocenił, że jest to opera a nie oratorium. "Teraz naprawdę to jest dobra ekspresja tej partytury scenicznie" - ocenił.

Scenografię zrealizowali Anna Czyż i Sławomir Czyż. Za choreografię odpowiada Alicja Złoch.

W koncercie "Quo vadis" wystąpi orkiestra i chór OiFP oraz troje solistów - Wioletta Chodowicz (sopran), Robert Gierlach (baryton) i Wojciech Gierlach (bas). Towarzyszyć im będą artyści baletu OiFP oraz zaproszeni tancerze. Oprócz piątkowej premiery, koncert zostanie zagrany także w sobotę.