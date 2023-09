Białystok: Prezydent miasta poparł wiceszefa Polski 2050 Macieja Żywno w wyborach na senatora w okręgu nr 60

Prezes Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski poparł w poniedziałek oficjalnie kandydata Paktu Senackiego, wiceprzewodniczącego Polski 2050 Macieja Żywno w wyborach na senatora w okręgu senackim nr 60. Okręg obejmuje Białystok oraz powiaty białostocki i sokólski.

Żywno jest obecnie radnym sejmiku województwa podlaskiego, wcześniej - z ramienia PO - był wicemarszałkiem województwa podlaskiego, wojewodą podlaskim. Wcześniej był także sekretarzem miasta Białystok.

"Pakt Senacki to jest naprawdę ogromne zobowiązanie wszystkich ugrupowań opozycyjnych do tego, aby odbić okręg nr 60, w taki sposób, żeby mieć reprezentanta, który będzie naprawdę walczył o sprawy regionu, ale też walczył o sprawy chociażby Białegostoku" - powiedział Żywno na wspólnej z prezydentem Truskolaskom konferencji prasowej. Dodał, że chodzi np. o to, aby stanowione przepisy prawne nie przeszkadzały w zarządzaniu rozwojem np. miast, a to poprawiały.

"Z tym przeszkadzaniem mamy cały czas do czynienia w tej kadencji, a nawet w dwóch kadencjach, w których prawo powoduje solidne problemy dla mieszkańców, dla samorządów" - mówił Żywno. Odniósł się przy tym, do utraty przez duże miasta pieniędzy z rozdziału środków z PIT. Władze miasta informowały wcześniej wielokrotnie, że w ostatnich latach miasto straciło z tego tytułu wpływy środków na poziomie ok. 500 mln zł.

Prezydent Truskolaski podkreślił, że Maciej Żywno to polityk, ale przede wszystkim społecznik, który tą działalnością zajmuje się przez cały czas swojej aktywności. Jako "historyczne" określił przekazanie przed laty przez Macieja Żywno jako wojewodę podlaskiego miastu Białystok budynku, w którym mieści się Centrum Aktywności Społecznej. Dodał, że idzie za jego działalnością szerokie doświadczenie w pracy w instytucjach rządowych i samorządowych.

W ostatniej kadencji senatorem z okręgu nr 60 był Mariusz Gromko z PiS, który w wyborach 15 października ponownie ubiega się o ten mandat w tym okręgu.

W Podlaskiem są jeszcze dwa okręgi senackie.