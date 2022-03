Białystok: Proces odwoławczy dotyczący unijnego dofinansowania inwestycji drogowych

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończył się w piątek proces odwoławczy w sprawie m.in. poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potrzebnej do unijnego dofinansowania, o które starał się Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Sąd pierwszej instancji jedną osobę uniewinnił, a wobec trzech postępowanie umorzył, w tym w jednym przypadku - warunkowo.

Apelację złożyła prokuratura i obrońca oskarżonej, wobec której doszło do umorzenia sprawy. Adwokat chce w tym przypadku pełnego uniewinnienia, prokuratura - warunkowego umorzenia postępowania wobec trzech osób. Wyrok ma być ogłoszony za dwa tygodnie.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte po działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez CBA. Zarzuty związane były z unijnym finansowaniem inwestycji drogowych z 2016 roku, prowadzonych przez PZDW. W ocenie prokuratury, złożony został nierzetelnie przygotowany wniosek o unijne dofinansowanie i doszło do niedopełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem dokumentacji.

Oskarżeni, to obecni lub byli urzędnicy PZDW oraz przedsiębiorcy, którym prokuratura zarzuciła wystawienie dokumentów poświadczających przygotowanie studiów wykonalności, gdy - według śledczych - jeszcze nie były one gotowe.

Stawiając w tej sprawie zarzuty, prokuratura zwracała uwagę, że dotyczą one tzw. przestępstw formalnych (chodziło o oświadczenia, że dla konkretnych inwestycji PZDW dysponuje takim studium wykonalności, gdy w rzeczywistości tak nie było) i nie doszło do realnego wyłudzenia pieniędzy i poniesienia szkody przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, do której były składane wnioski o dofinansowanie kilku inwestycji drogowych w regionie.

Do Agencji pierwotnie złożone zostały wnioski z plikami, które miały zawierać studia wykonalności, ale plików tych nie udało się urzędnikom PARP otworzyć. Niespełna trzy tygodnie później PZDW załączył już działające - i zawierające wymagane dokumenty - załączniki.

Sąd pierwszej instancji ocenił, że - aby zyskać czas na dopracowanie studiów wykonalności, które nie były gotowe w wymaganym terminie - celowo załączono wadliwe pliki, które nie dawały się otworzyć. Ostatecznie jednak wnioski o dofinansowanie nie zostały wówczas przez PARP zaakceptowane, bo nie miały załączonych zezwoleń na realizację inwestycji drogowej.

Sąd ocenił, że doszło do poświadczenia nieprawdy, bo studia wykonalności były gotowe trzy tygodnie później, niż wynika to z dat wpisanych do dokumentów, ale jednocześnie wziął pod uwagę, że oskarżeni nie działali z pobudek finansowych, tzn. nie chodziło o to, by podmiot, który realizował to zlecenie, nie zapłacił kar umownych za przekroczenie terminu. Ostatecznie nie skazał żadnej z osób oskarżonych.

Przed sądem rejonowym prokuratura chciała w tej sprawie kar więzienia w zawieszeniu i grzywien; w apelacji wnioskuje już nie o takie kary, ale warunkowe umorzenie postępowania oraz świadczenia pieniężne (w kwocie 1-2 tys. zł) na cel społeczny.

Jak mówiła w piątek przed sądem okręgowym prok. Edyta Bartoszuk z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, oskarżeni przedsiębiorcy podjęli się realizacji zlecenia, choć wiedzieli, że nie są w stanie dotrzymać terminów, a wystawiając nierzetelne - w ocenie śledczych - faktury chcieli niejako spełnić oczekiwania zamawiającego, który potrzebował dokumentacji finansowej do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie.

"Poświadczające nieprawdę faktury stały się podstawą rozliczeń z publicznych pieniędzy" - dodała. Mówiła, że w tym samym konkursie o pieniądze na inwestycje ubiegało się wiele innych podmiotów, które "miały prawo oczekiwać, że inni konkurenci działają uczciwie".

Do procesu odwoławczego w charakterze oskarżyciela posiłkowego chciała przystąpić PARP, sąd uznał jednak, że nie ma ku temu podstaw, bo Agencja nie została działaniem oskarżonych pokrzywdzona.

W listopadzie 2020 roku, przed wyrokiem w pierwszej instancji, z mocy prawa zostało umorzone postępowanie wobec ówczesnego dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW), również współoskarżonego w tej sprawie, który wówczas zmarł.