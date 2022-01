Białystok: Przegląd prawosławnych kolęd "Gwiazda i Kolęda"

Prawosławne kolędy i pastorałki śpiewane przez dzieci, młodzież i dorosłych można było usłyszeć w niedzielę po południu na przeglądzie "Gwiazda i Kolęda" zorganizowanym w Białymstoku przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Impreza powstała przed laty, by podtrzymywać tradycję prawosławnego kolędowania.

Prawosławni w regionie obchodzą święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli trzynaście dni po katolikach. Tradycyjnie kolędują od pierwszego dnia świąt, czyli 7 stycznia.

Kolęda, jako forma muzyczna, przywędrowała do prawosławia z Zachodu stosunkowo niedawno, bo w XVII wieku. Ludność prawosławna, zwłaszcza słowiańska, bardzo szybko się do niej przekonała. Duchowni zwracają uwagę, że kolęda nie jest pieśnią liturgiczną, a ludową formą wysławiania Boga, która w prosty sposób tłumaczy ludziom narodzenie Jezusa, a częścią świętowania Bożego Narodzenia jest właśnie kolędowanie.

Wspólnemu spotkaniu i podtrzymaniu tradycji kolędowania służył zorganizowany w niedzielę w Białymstoku przegląd "Gwiazda i Kolęda". To jedna z imprez Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalne (BTSK), która odbyła się po raz 23. Impreza powstała przed laty po to, by tradycja wykonywania prawosławnych kolęd i pastorałek nie zanikała.

Na scenie w jednej z białostockich szkół można było posłuchać ponad 20 zespołów dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych z całego województwa. Jak powiedział PAP wiceprzewodniczący BTSK Bazyli Siegień, w tym roku na przegląd zgłosiło się niemal 30 zespołów, jednak ze względu na pandemię kilka z nich musiało zrezygnować.

Siegień podkreślił, że wspólne śpiewanie kolęd cieszy się zainteresowaniem, a tradycja jest wciąż żywa. Dodał, że optymizmem napawa fakt, iż kolędować chcą zarówno najmłodsi jak i najstarsi, a miejscem spotkań jest właśnie "Gwiazda i Kolęda".

Uczestnicy przeglądu przygotowali różnorodny repertuar. Można było usłyszeć tradycyjne prawosławne kolędy śpiewane w staro-cerkiewno-słowiańskim, ale też współczesne, śpiewane w języku białoruskim. Siegień powiedział, że wśród zgłoszeń znalazły się też kolędy śpiewane w języku serbskim i ukraińskim.

W ubiegłym roku przegląd "Gwiazda i Kolęda" nie odbył się w tradycyjnym terminie, w styczniu, ze względu na pandemię koronawirusa. Jednak, aby podtrzymać tradycję kolędowania, imprezę przeniesiono na grudzień. Jak powiedział Siegień, miała nieco bardziej kameralny charakter, ale odbyła się.

Hierarchowie polskiej Cerkwi szacują, że w kraju jest 450-500 tys. prawosławnych, największe ich skupiska są w woj. podlaskim. Według danych GUS w poprzednim spisie powszechnym (informacji ze spisu z 2021 roku jeszcze nie ma) przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Duchowni te dane uznają jednak za niemiarodajne.

Przyjmuje się, że największe w kraju skupiska prawosławnych są w woj. podlaskim.