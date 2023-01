Białystok: Przegląd prawosławnych kolęd "Gwiazda i Kolęda"

Prawosławne kolędy i pastorałki śpiewane przez dzieci, młodzież i dorosłych można było usłyszeć w niedzielę po południu na przeglądzie "Gwiazda i Kolęda" zorganizowanym w Białymstoku przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Impreza powstała przed laty, by podtrzymywać tradycję prawosławnego kolędowania.

Prawosławni w regionie obchodzą święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli trzynaście dni po katolikach. Tradycyjnie kolędują od pierwszego dnia świąt, czyli 7 stycznia.

Kolęda, jako forma muzyczna, przywędrowała do prawosławia z Zachodu stosunkowo niedawno, bo w XVII wieku. Ludność prawosławna, zwłaszcza słowiańska, bardzo szybko się do niej przekonała. Duchowni zwracają uwagę, że kolęda nie jest pieśnią liturgiczną, a ludową formą wysławiania Boga, która w prosty sposób tłumaczy ludziom narodzenie Jezusa, a częścią świętowania Bożego Narodzenia jest właśnie kolędowanie.

Od lat tradycję wspólnych spotkań i kolędowania podtrzymuje Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (BTSK) organizując przegląd "Gwiazda i Kolęda", który w tym roku odbył się po raz 24.

Na scenie w jednej z białostockich szkół można było posłuchać ponad 30 zespołów dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych z całego województwa.

Jak powiedział PAP przewodniczący BTSK Bazyli Siegień, większość zespołów, które się zgłosiły, to stali uczestnicy wydarzeń organizowanych przez towarzystwo. Ale to, co cieszy - jak dodał - to zgłoszenia i obecność nowych wykonawców, co pokazuje, że jest ciągłe zainteresowanie śpiewaniem kolęd.

Siegień mówił, że w ostatnim czasie jest coraz więcej miejsc, które przywracają tradycję śpiewania prawosławnych kolęd. Obok wieczorów kolęd prawosławnych (zorganizowanych po raz 41. przez prawosławną diecezję białostocko-gdańską), wymienił też przeglądy w mniejszych miejscowościach organizowane w domach kultury m.in. w Orli, Krynkach czy Hajnówce. "Cieszy fakt, że tych miejsc zainteresowanych podtrzymaniem zwyczaju kolędowania jest coraz więcej. Cieszy też, że tak wielu wykonawców wybiera +Gwiazdę i Kolędę+, bo to przegląd, który ma swoją tradycję i jest swego rodzaju nobilitacją" - mówił przewodniczący BTSK.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w Polsce nie ma. Hierarchowie polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest ok. 500 tys. Taką liczbę podał też Główny Urząd Statystyczny w niedawnym raporcie "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021".

W poprzednim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób, dane te uznawane są jednak przez hierarchów za niemiarodajne. Danych ze spisu przeprowadzonego w 2021 roku jeszcze nie ma.

Przyjmuje się, że największe skupiska prawosławnych są w regionie północno-wschodnim.