Białystok: Rozpoczęła się VIII edycja Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej dla seniorów

Czym jest depresja, zaburzenia otępienne, jakie znaczenie dla osób starszych mają relacje społeczne – między innymi o tym będą się uczyć seniorzy, uczestnicy zainaugurowanego we wtorek w Białymstoku Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej.

To już ósma edycja tego przedsięwzięcia, którą prowadzi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) wspólnie z Urzędem Miasta Białystoku i z Fundacją Pro Salute.

Do końca maja na cotygodniowych zajęciach (11 wykładów) na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB będzie brać udział 40 seniorów, którzy wcześnie uczestniczyli też w zajęciach na Uniwersytecie Zdrowego Seniora.

Koordynator Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej dr Joanna Fiłon z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, powiedziała dziennikarzom, że zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród seniorów, którzy wręcz sami proszą o edukację z tej tematyki, aby lepiej rozumieć siebie, innych, ale też wiedzieć, jak zapobiegać chorobom związanym z psychogeriatrią.

"To jest edukacja, na której najbardziej zależy naszym seniorom, bo oni ze względu na swój status, wiek, swoje otoczenie, to, że są samotni, borykają się z wieloma problemami psychologicznymi: od depresji począwszy, często się zdarza, do innych problemów" - powiedziała Fiłon.

Dodała, że edukacja służy świadomości tych problemów, przekazaniu wiedzy o nich, ale głównie chodzi o profilaktykę, wiedzę, co robić, aby ryzyko tych problemów psychologicznych minimalizować.

Stąd w programie zajęć oprócz tematyki depresji są np. zaburzenia seksualne u seniorów, uzależnienie od leków, zaburzenia snu, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia lękowe, kwestie związane z samotnością, wpływem sytuacji nagłych na zdrowie psychiczne, ale także prawa pacjenta psychiatrycznego.