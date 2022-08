Białystok: Seniorka oddala oszustom gotówkę i biżuterię, przekonali ją że grozi jej kradzież

Łącznie 60 tys. zł w gotówce i kosztownościach przekazała oszustom seniorka z Białegostoku przekonana, że rozmawia z policją o akcji przeciwko grupie przestępczej. Uwierzyła, że przestępcy planują ją okraść; oszczędności przekazała nieznanej kobiecie.

Do 79-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Powiedział jej, że namierzona została grupa przestępcza (użył określenia hakerska), która chce starszą panią okraść. Polecił jej, by spakowała swoje oszczędności i kosztowności i wpuściła do mieszkania policjantkę, która przyjdzie po biżuterię i pieniądze, by je "zabezpieczyć".

79-latka wpuściła oszustkę do mieszkania, a ta zabrała przygotowaną kopertę z pieniędzmi i kosmetyczkę z biżuterią. Mężczyzna, który dzwonił, na koniec rozmowy jeszcze zapewnił kobietę, że po kwadransie odzyska wszystko. W ten sposób starsza pani straciła łącznie 60 tys. zł.

Mimo ciągłego nagłaśniania w mediach tego typu oszustw, akcji prewencyjnych i informacyjnych inicjowanych m.in. przez policję, oszustom działającym takimi metodami wciąż udaje się znaleźć osoby, głównie w podeszłym wieku, które wierzą w podobne opowieści np. o policyjnych akcjach, nie kontaktują się z bliskimi czy z policją, by je zweryfikować i nieznanym osobom oddają oszczędności.

Policja wciąż przypomina, że jej funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych przez siebie działaniach, nigdy też nie proszą o przekazywanie pieniędzy.

Apeluje też o ostrożność i rozwagę w przypadku transakcji bankowych przez internet. 27-letni mieszkaniec powiatu sokólskiego, za namową rzekomego pracownika banku przelał na wskazany przez oszustów numer konta ponad 100 tys. zł. Przestępcy mieli dane tego mężczyzny; przekonali go, że ktoś próbował je wykorzystać do wzięcia kredytu; zaproponowali przelanie pieniędzy na inne konto, rzekomo bezpieczne. 27-latek zalogował się do swojej bankowości elektronicznej i przesłał pieniądze na wskazany numer bankowy.