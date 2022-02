Białystok: Silny wiatr uszkodził specjalny balon nad boiskiem piłkarskim; w regionie kilkaset interwencji strażaków

Młody piłkarz trafił z urazem głowy na badania do szpitala po tym, jak w czasie meczu doszło do uszkodzenia i zawalenia się konstrukcji specjalnego balonu nad boiskiem piłkarskim w ośrodku treningowym Jagiellonii Białystok. Wszystko wskazuje, że powodem był porywisty wiatr.

Od rana w sobotę z powodu silnego wiatru strażacy w Podlaskiem otrzymali blisko czterysta zgłoszeń - poinformował PAP dyżurny stanowiska kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku.

"Zgłoszenia wciąż wpływają, z minuty na minutę jest ich coraz więcej" - zaznaczył. Jak podał, dotąd otrzymano zgłoszenia o ponad 20 zerwanych dachach i blisko 50 kolejnych uszkodzonych. Nikomu w tych zdarzeniach nic się nie stało.

Najliczniejsze zdarzenia dotyczą powalonych drzew i konarów na drogi, dotyczy to dróg w całym województwie. Przed południem na drodze krajowej nr 65 na odcinku Mońki-Grajewo na drogę przewróciły się dwa drzewa; droga była zablokowana przez jakiś czas, ale jest już przejezdna - informuje GDDKiA.

Wczesnym popołudniem doszło do zawalenia się konstrukcji specjalnego balonu nad pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim w Białymstoku. Stało się to w ośrodku treningowym klubu sportowego Jagiellonia. Według informacji komendy miejskiej straży pożarnej, wskutek silnych porywów wiatru uszkodzona została powłoka tego balonu; jeden z młodych piłkarzy doznał niegroźnego urazu głowy i trafił do szpitala na dodatkowe badania.

W sumie pod balonem było wtedy ok. 30 osób - piłkarze rozgrywający mecz, sędziowie i trenerzy; wszyscy zdążyli sami się ewakuować.

Do przedpołudnia ok. 64 tys. odbiorców pozostawało bez prądu na terenie działania oddziału Białystok PGE Dystrybucja (to całe województwo podlaskie oraz część warmińsko-mazurskiego) - wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej spółki. Jak oceniła spółka, przed południem w sobotę na tym terenie była najtrudniejsza sytuacja. Prądu nie ma w gminach znajdujących się we wszystkich rejonach energetycznych podlegających pod białostocki oddział.

W Podlaskiem obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Jak prognozowali synoptycy, w porywach może wiać nawet do 100 km/h. Obecne ostrzeżenie obowiązuje do soboty wieczorem.

"Aktualnie do południa na obszarze województwa notowane są porywy wiatru sięgające do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Najsilniejsze porywy zanotowano w powiatach suwalskim, augustowskim, sokólskim, grajewskim i monieckim, w pozostałej części województwa porywy sięgały 65-80 km/h" - podał w sobotę w komunikacie dyżurny synoptyk białostockiego IMGW Tomasz Siemieniuk.

Synoptycy prognozują, że w kolejnych godzinach prędkość wiatru zacznie powoli maleć, ale do wieczora i początkowo w nocy nadal spodziewane są porywy wiatru do około 70-80 km/h.