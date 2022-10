Białystok: Specjaliści z UDSK chcą przebadać dzieci w wieku 1-5 lat pod kątem cukrzycy typu I

Specjaliści z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku chcą przebadać wszystkie dzieci w Podlaskiem w wieku 1-5 lat pod kątem cukrzycy typu I, aby szybko wykryć te chorobę, zapobiegać dzięki temu ciężkim powikłaniom i dać pacjentom szanse na zastosowanie immunoterapii.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Miałoby to być poszerzenie dotychczasowego pilotażowego programu wczesnego wykrywania cukrzycy typu I jaki prowadzi Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (UDSK).

Dotychczas klinika prowadziła przez ok. trzy lata badanie przesiewowe wczesnego wykrywania cukrzycy typu I w rodzinach, które są obciążone tą chorobą, teraz chce, by objęło ono wszystkie dzieci w regionie w wieku 1-5 lat, aby było to badanie populacyjne - poinformował dziennikarzy szef tej kliniki, koordynator badań w Polsce prof. Artur Bossowski, także wojewódzki konsultant w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Profesor przypomniał, że badanie przesiewowe polegało na tym, że jeżeli w danej rodzinie wystąpiła ta choroba u dziecka, to badano pozostałe rodzeństwo. Pobierano krew i wysyłano do Cardiff w Wielkiej Brytanii, gdzie w specjalistycznym referencyjnym laboratorium oznaczane były przeciwciała przeciwcukrzycowe i analizowane poszczególne przeciwciała.

W ramach pilotażu, we współpracy z Cardiff (w ramach współpracy naukowej, wymiany naukowej) przebadano dotąd 1 tys. 058 pacjentów z 15 ośrodków uniwersyteckich w całej Polsce. Po analizie wyników badań, jeśli są do tego wskazania - dzieci tego wymagające obejmowane są specjalistyczną opieką, nadzorem. Pacjent jest pod kontrolą, dostaje zalecenia związane ze zdrową dietą i wysiłkiem fizycznym. Ci pacjenci, którzy się do tego kwalifikują - ze względu na wyniki badań - mają także szanse na zastosowanie u nich terapii immunologicznej w zakładzie immunologii klinicznej i klinice diabetologii w Gdańsku.

"Czyli takiej terapii, która jest u nas w Polsce już od kilku dobrych lat, a my współpracujemy z tym ośrodkiem gdańskim" - mówił Bossowski. Tłumaczył, że terapia polega to na tym, że pobiera się od pacjentów tzw. komórki ochronne, które są namnażane i podawane z powrotem pacjentom, żeby chronić trzustkę.

"Od następnego roku chcielibyśmy na naszym terenie - bo myślę, że od tego trzeba by było zacząć - wykonać badanie populacyjne (...) u wszystkich dzieciaków (...)od pierwszego do piątego roku życia" - poinformował prof. Bossowski. Do przebadania - wg. danych GUS byłoby ok. 50 tys. dzieci.

Bossowski podkreśla, że badania są ważne także dlatego, że coraz więcej dzieci i to młodszych choruje na cukrzycę typu I.

"Chcemy tych pacjentów chronić przed powikłaniami jakim jest ketokwasica" - mówi Bossowski. Zwraca uwagę, że jest to bardzo ważne dlatego, że lekarze obserwują - jak to określił - "dramatyczny wzrost" przypadków cukrzycy typu I u dzieci i młodzieży, można mówić, że jest o 300 proc. więcej zachorowań niż przewidują normy.

"Z jednej strony chcemy wcześniej wykryć, a z drugiej zabezpieczyć przed tą ketokwasicą, a być może z trzeciego punktu widzenia - i to chyba najważniejszego - zaproponować tym pacjentom w przyszłości tę immunoterapię" - mówi Bossowski. "Ta immunoterapia zaczyna być coraz bardziej widoczna na świecie, która będzie chroniła i od powikłań i być może też wydłuży możliwość wystąpienia cukrzycy u dzieci" - podkreśla profesor.

Bossowski mówi, że o tym, że jest coraz więcej przypadków cukrzycy typu I u dzieci - choroby cywilizacyjnej - decyduje wiele elementów.

"Na pewno czynnik genetyczny, to jest podstawa, bo jest to sytuacja, w których za cukrzycę typu I odpowiada wiele genów (...), na pewno jest środowisko, czyli(...) szybkość, automatyzm (życia-PAP), stresy, to wszystko czym na bieżąco żyjemy, to, co jemy, jaki mamy wysiłek fizyczny. To wszystko jest na pewno w tym momencie dużym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy" - mówił Bossowski. Dodał, że wpływ mają też częste infekcje.

Badanie małych dzieci miałoby pozwolić działać lekarzom jak najszybciej.

"W tym momencie musimy starać się wcześniej wyłapać tę chorobę, aby nie doprowadzić do tego, aby ci pacjenci mieli powikłania w postaci ketokwasicy, bo ciężka ketokwasica (...) wyprowadzanie z takiego stanu trwa czasami dwa, trzy dni, różnie w zależności od stanu klinicznego, a jeśli my to wcześniej wykryjemy, to wcześniej możemy zapobiec, ewentualnie zastosować tę immunoterapię, albo wdrożyć wcześnie leczenie insuliną, to co jest standardem u dzieci w pediatrii u nas" - tłumaczy Bossowski.

Profesor poinformował, że prowadzi z różnymi urzędami, także z rządem, rozmowy na temat finansowania tych badań. Zachęca także do włączenia się w te działania lekarzy rodzinnych, pediatrów, internistów, endokrynologów, diabetologów w regionie. Chodzi o to, aby wiedzieli o tych badaniach, kierowali na nie pacjentów do poradni diabetologicznej, albo nawet sami pobierali krew do badań i przekazywali do Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii w UDSK.