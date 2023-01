Białystok: Spotkanie świąteczne dla kilkuset uchodźców z Ukrainy

Kilkaset osób przyszło na spotkanie świąteczne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, zorganizowane w niedzielę w Białymstoku. 8 stycznia przypada drugi dzień świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. W tym terminie obchodzą je wierni obrządków wschodnich.

Świąteczne spotkanie dla uchodźców zorganizowane zostało przez miasto, w ramach działań Centrum Spilno Unicef Białystok. Zadaniem centrum jest pomoc i integracja uchodźców z Ukrainy, a także cudzoziemców z innych państw. W ramach jego działalności organizowane są m.in. inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne dla dzieci i dorosłych, można też uzyskać pomoc prawną czy psychologiczną.

Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego, czyli trzynaście dni po katolikach, obchodzą przede wszystkim prawosławni; w Podlaskiem są ich największe skupiska w kraju. W tym terminie świętują też grekokatolicy. Oba wyznania są dominujące na Ukrainie.

Niedzielne spotkanie zostało zorganizowane w hali sportowej liceum ogólnokształcącego nr 6 w Białymstoku. Zaproszono ok. 600 osób. Otworzył je występ chóru jednej z miejskich placówek szkolno-przedszkolnych; dzieci śpiewały kolędy po polsku i ukraińsku.

Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. pomocy Ukrainie i uchodźcom życzył im, żeby "światło wygrało nad ciemnością", a święta Bożego Narodzenia dawały "wiarę i nadzieję". "Żeby w państwa ojczyźnie wygrało dobro, żeby państwa ojczyzna, Ukraina wygrała z najeźdźcą. Żebyście państwo mogli wrócić do swoich domów i swojej ojczyzny, która teraz walczy o suwerenność, niepodległość, o wolność i demokrację" - mówił Tuchliński.

Ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub życzył uchodźcom, by ten trudny okres w ich życiu zakończył się jak najszybciej, by mogli wrócić do swoich rodzin. Nawiązując do świąt, mówił o miłości Boga "względem każdego z nas". "Widzimy, że w tym życiu, tym świecie jest wiele trudności i chyba odczuwamy to szczególnie teraz, a najbardziej odczuwacie wy, którzy musieliście zostawić swoje rodzinne domy, ojczyznę i przyjechać tutaj" - mówił hierarcha.

"Świat i życie w tym świecie jest bardzo trudne, wydaje się czasami, że już nie ma sensu, ale to właśnie wcielenie Syna Bożego wnosi sens w istnienie tego świata i sens w nasze życie" - podkreślał abp Jakub. Odwołując się do radości z narodzenia Chrystusa mówił m.in. o ukraińskich kolędach. "Bardzo często śpiewamy tu w Polsce, w naszych świątyniach, te ukraińskie, piękne kolędy" - dodał.

Katolicki metropolita białostocki abp Józef Guzdek zwrócił uwagę, że to drugie święta uchodźców (podobne spotkanie odbyło się w Białymstoku w wielkanocną niedzielę w kwietniu ubiegłego roku) poza ich rodzinnym domem i parafią. Podkreślał, że choć mają oni w mieście dach nad głową, a dzieci chodzą do polskich szkół, to jednak "w taki dzień jak Boże Narodzenie człowiek chce być u siebie".

Życzył Ukraińcom, by czuli się w Białymstoku jak w domu, ale żeby jednak mogli jak najszybciej wrócić do swojej ojczyzny. "Bo nie ma lepszego samopoczucia, jak być u siebie" - mówił metropolita. "Prośmy gorąco Boga o pokój w Ukrainie, ale także i na całym świecie. Ufamy, że nasza modlitwa i nasza życzliwość będzie takim pierwszym krokiem" - dodał.

Wiele osób, które przyszły na to świąteczne spotkanie mówiło, że jest ono dla nich ważne, bo ważne są spotkania z innymi Ukraińcami. Uchodźcy podkreślali, że to namiastka radości i innych momentów, niż codzienne, smutne dni.

"Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co dostajemy, takie wsparcie, tyle sił wszyscy wkładają, dla nas. Jesteśmy bezmiernie wdzięczni Polsce" - mówiła dziennikarzom pani Dina. "Ja nic nie powiem, będę płakać. Za trud, za ciepło, za uwagę, za wszystko dziękujemy. To nasze łzy radości i wdzięczności za to, że to dla nas robicie" - dodała pani Tamara. Obie, wraz z koleżankami z Charkowa i Mariupola, siedziały wspólnie za świątecznym stołem. Panie mieszkają w akademikach Politechniki Białostockiej, razem z dziećmi i wnukami.

Pochodzący z Krzywego Rogu Roman mieszka w Białymstoku od 9-10 miesięcy, w wynajmowanym mieszkaniu z mamą i siostrą. Uczy się w liceum. Jego tata walczy na wojnie, święta po raz pierwszy spędzają osobno. "Smutno, zawsze byliśmy razem" - przyznał. Dodał, że świąteczne spotkanie z innymi, w większym gronie, jest ważne, bo pozwala choć trochę nie myśleć o tym, że jest "smutno i źle". Mówił, że jego najważniejszym świątecznym życzeniem, jest życzenie zwycięstwa Ukrainy w wojnie i więcej radości.

Według szacunków władz Białegostoku, w mieście jest ok. 5 tys. uchodźców z Ukrainy. W miejskich placówkach oświatowych uczy się ok. tysiąca ukraińskich dzieci.