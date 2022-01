Białystok: Trwają zapisy na IV Bieg Pamięci Sybiru

12 lutego br. na trasie w Białymstoku, a 12-28 lutego w formie wirtualnej w dowolnym miejscu na świecie - biegacze upamiętnią rocznicę wywózki na Sybir wielu polskich obywateli. Bieg Pamięci Sybiru odbędzie się po raz czwarty.

Przedsięwzięcie organizuje działające w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru i Fundacja Białystok Biega.

"10 lutego 1940 roku Sowieci przeprowadzili pierwszą z czterech wielkich deportacji, podczas których wywieźli na Sybir setki tysięcy obywateli polskich. Chcąc uczcić ofiary deportacji i pielęgnować pamięć o nich, wspólnie z Fundacją Białystok Biega organizujemy każdego roku Bieg Pamięci Sybiru" - podaje muzeum na swojej stronie prezentując ideę Biegu Pamięci Sybiru.

Muzeum podało w ostatnich dniach na swoim profilu w mediach społecznościowych, że na czwarty bieg zapisało się dotąd około czterystu osób, zarówno na bieg w Białymstoku jak i do udziału w biegu w tzw. edycji wirtualnej.

Trasa biegu 12 lutego w Białymstoku będzie miała 5 km. Biegacze pobiegną przez teren leśny, biegowi mają towarzyszyć rekonstrukcje historyczne.

"Biegacze w symboliczny sposób będą mogli uczcić pamięć deportowanych - na numerach startowych znajdzie się imię i nazwisko Sybiraka, wybrane przez uczestnika podczas procesu rejestracji. Chętni będą mogli również zamówić grawer na swoim medalu. Będzie można wygrawerować imię i nazwisko Sybiraka z listy lub kogoś bliskiego" - podaje muzeum.

Medal - jak zaprezentowano w materiałach - ma kształt otwartej walizki, w której znajdują się przedmioty Sybiraków. Walizka, którą inspirowano się przy projektowaniu medalu, jest w zbiorach muzeum. "Rewers medalu to symboliczne tory i nazwa kolejnej miejscowości na drodze Sybiraków. W tym roku to Workuta" - podano na stronie biegu.

Do biegu wirtualnego można przystąpić od 12 do 28 lutego. Na ten bieg można się zapisywać do 28 lutego. Biegacz może w tych dniach, w dowolnym miejscu przebiec trasę 5 km jednokrotnie lub wielokrotnie. Można także pokonać ten dystans w marszobiegu, czas pokonania trasy nie ma bowiem znaczenia. Trasa będzie rejestrowana przez aplikację.

"Każdy będzie mógł pobiec lub przemaszerować dowolną ilość razy. Kilometry pokonane przez każdego z biegaczy zostaną zsumowane, dzięki czemu będziemy mogli obliczyć do jakiej miejscowości na Syberii udało nam się symbolicznie dobiec" - czytamy w oficjalnych materiałach o biegu na stronie Muzeum Pamięci Sybiru.

Pierwszy Bieg Pamięci Sybiru odbył się w 2019 r. Wtedy biegacze pokonali trasę 5 km w lesie na Pietraszach w Białymstoku. W 2020 r. był bieg dzienny, który zaczynał się przy Pałacu Branickich w Białymstoku i bieg nocny rozegrany na terenach leśnych. W 2021 r. z powodu pandemii bieg miał tylko formę wirtualną - w dowolnym czasie ok. 1,5 tys. osób przebiegło lub przeszło ( na trasie 5 km każdy) łącznie 43 tys. km - podaje muzeum na swojej stronie.