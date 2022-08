Białystok: UNICEF oferuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, dzieci i ich opiekunów w zakresie pomocy społecznej, edukacji, zdrowia czy integracji z lokalną społecznością zakłada podpisane w czwartek porozumienie władz Białegostoku z UNICEF-em.

W podpisaniu porozumienia, które miało miejsce w czwartek w Białymstoku, wzięli udział przedstawiciele władz miasta i UNICEF.

"Bardzo cieszę się, że zacieśnimy współpracę z UNICEF-em" - mówił w czwartek przed podpisaniem memorandum prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Mówił, że dzięki współpracy z UNICEF-em zwiększą się możliwości w pomocy społecznej, edukacji, ochronie zdrowia, a także w integracji społeczności ukraińskiej ze społecznością Białegostoku. Dodał, że na razie nie ma konkretnej sumy, która zostanie na tę pomoc przekazana. Ocenił, że za 8-10 miesięcy, po zakończeniu akcji, będzie można tę pomoc podsumować.

Przedstawiciel UNICEF-u na Polskę dr Rashed Mustafa Sarwar powiedział, że Białystok to 14 miasto w Polsce, w którym jest UNICEF.

"Obszary takie jak zdrowie i edukacja są bardzo ważne. Chciałbym szczególnie podkreślić obszar integracji, ponieważ zależy nam na tym, aby uchodźcy czuli, że są tutaj mile widziani i mogą podejmować decyzje co do swojej przyszłości" - mówił.

Zapytany, jakie działania UNICEF będzie wspierał, powiedział, że szczególnie ważny jest jak najszybszy powrót dzieci do edukacji. "Będziemy to traktować jako priorytet" - dodał. Mówił, że UNICEF dba też o zdrowie psychiczne dzieci, a we współpracy z Ministerstwem Zdrowia chce zapewnić im też potrzebne szczepionki.

Wśród innych planów jest też pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami czy sierotom. "Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli powrócić z konkretnymi przykładami takiej pomocy" - mówił Sarwar.

Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński powiedział, że jest przygotowany tzw. plan roboczy, w którym zawarto zakres pomocy związany m.in. ze szczepieniami, pomocą społeczną, prawną czy integracją. Dodał, że szczegóły są wciąż ustalane.