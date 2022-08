Białystok: Uroczystości 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej uczczono w poniedziałek w Białymstoku 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17 w całym regionie uruchomiono syreny alarmowe.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, służby mundurowe, kombatanci i poczty sztandarowe. Po okolicznościowych wystąpieniach i modlitwie za zmarłych w obrządku katolickim, prawosławnym i protestanckim, pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty.

"Smutny dzień, ale jakże istotny w życiu naszym" - mówił podczas uroczystości prezes Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy AK Czesław Chociej.

Podkreślił, że cieszy go, iż wielu ludzi w całym kraju "nie zapomina o tym ważnym dniu, gdzie porwali się młodzi żołnierze, którzy chcieli, żeby jak najszybciej wolna Polska przyszła, ale niestety, ta wolna Polska nie przyszła". Mówił, że przez 63 dni w nierównej walce zginęło bardzo wielu młodych, często również niedoświadczonych i niedostatecznie uzbrojonych żołnierzy. "Żal ich olbrzymi, do dzisiaj nie możemy zapomnieć" - podkreślił wzruszony.

Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński mówił, że jak co roku spotkano się przy pomniku "by oddać hołd powstańcom warszawskim, którzy stanęli do nierównej walki". "Dziś również, w szczególny sposób, musimy pamiętać o tym heroizmie, o tym, że stawali w nierównej walce przeciw niemieckiemu okupantowi mając na uwadze to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą" - mówił Tuchliński.

Podkreślił, że wydarzenia z sierpnia 1944 roku to "wielka lekcja patriotyzmu". "Przepełnieni tą lekcją patriotyzmu Polacy w pierwszych dniach putinowskiej agresji na Ukrainę, stanęli do pomocy dla naszych ukraińskich braci. To właśnie jest nauka płynąca z tej lekcji o Powstaniu Warszawskim" - powiedział wiceprezydent.

Dodał, że ta ważna nauka patriotyzmu pokazuje, że patriotyzm to również codzienna praca na rzecz dobra wspólnego i szacunek do współobywateli. "Uczymy się od powstańców warszawskich tego, żeby patriotyzm nigdy nie stał się tępym nacjonalizmem" - mówił.

"Dziś przepełnieni wdzięcznością, wszystkim powstańcom za ten trud, za walkę o godność, za bohaterstwo, chylimy czoła wdzięczni, że my dzisiaj możemy żyć w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce" - mówił Tuchliński.

Pamięć o Powstaniu Warszawskim uczczono też w innych miejscowościach w regionie. W Łomży złożono kwiaty przed pomnikami Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego oraz Żołnierzy Podziemia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej przy Szkole Muzycznej. W Grajewie, zorganizowano bieg "Pamiętamy o Powstaniu", a w Wysokiem Mazowieckiem koncert powstańczych piosenek "Wysokie Mazowieckie śpiewa (nie)zakazane piosenki".