Białystok: W niedzielę uroczystość nałożenia paliusza arcybiskupowi Józefowi Guzdkowi

25 września w archikatedrze w Białymstoku odbędzie się uroczystość nałożenia paliusza tamtejszemu metropolicie, arcybiskupowi Józefowi Guzdkowi. Aktu dokona nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio. Paliusz to symbol misji pasterskiej i więzi ze Stolicą Apostolską.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

O niedzielnej uroczystości poinformował biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej Henryk Ciereszko. Poprosił o modlitwę we wszystkich kościołach archidiecezji w intencji posługi pasterskiej metropolity.

W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej archidiecezji, bp Ciereszko przypomniał, że paliusz to nakładana na ornat taśma koloru białego, wykonana z jagnięcej wełny, z wyszytymi czarnym jedwabiem sześcioma krzyżami. Jest on oznaką jedności z biskupem Rzymu i władzy, jaką posiada metropolita we własnej prowincji kościelnej.

Paliusze poświęcane są przez papieża i uroczyście przekazywane w Rzymie nowo mianowanym metropolitom w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, która ma miejsce pod koniec czerwca. W tym roku z Polski tylko abp Guzdek otrzymał paliusz.

Według tradycji, paliusz był nakładany nowym metropolitom przez papieża właśnie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w bazylice św. Piotra w Rzymie. Decyzją papieża Franciszka, od 2015 roku paliusz jest wtedy wręczany arcybiskupowi metropolicie, a nakładany - w jego własnej archidiecezji przez nuncjusza apostolskiego.

Początki paliusza sięgają wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to rzymscy notable i ludzie nauki zakładali na tunikę wierzchnią szatę. Przyjmuje się, że to ona dała początek współczesnemu paliuszowi; początkowo nosili go tylko papieże, ale od VI wieku - również niektórzy biskupi. Oznaczało to wówczas prymat nad innymi biskupami.

Abp Józef Guzdek objął kanonicznie Archidiecezję Białostocką 3 września ub. roku, a dzień później odbył się jego ingres do archikatedry białostockiej. Jest szóstym w kolejności metropolitą tej archidiecezji. Zastąpił arcybiskupa Tadeusza Wojdę, który został metropolitą gdańskim.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...