Białystok: Wykoleił się pociąg jadący do Warszawy, ruch wstrzymany

Tuż po wyjeździe z białostockiego dworca kolejowego w czwartek rano wykoleił się pociąg pospieszny do Warszawy, którym podróżowało ok. 150 osób. Nikomu nic się nie stało, skład częściowo nie stoi na torach, wstrzymany jest ruch pociągów m.in. do stolicy.

Do wykolejenia doszło na szlaku kolejowym niedługo po wyjechaniu przez pociąg z dworca, ok. dwustu m za tunelem Fieldorfa Nila. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana, będzie go ustalać m.in. specjalnie powołana komisja.

Jak powiedział PAP Tomasz Łotowski z biura prasowego PKP PLK, pociągiem jechało do Warszawy ok. 150 osób; jak podał wszystkie zostały zabrane komunikacją zastępczą przygotowaną przez PKP Intercity i powinny do stolicy dotrzeć autobusami.

Ruch pozostałych pociągów nie tylko w kierunku Warszawy, ale też Ełku i Bielska Podlaskiego jest wstrzymany.

"Pociąg wykoleił się trzema osiami, nikomu nic się nie stało. Pociąg stoi na torach, będzie +wkolejany+ przez specjalny pociąg ratowniczy. Potrwa to pewnie kilka godzin, jak długo, trudno w tej chwili oszacować" - dodał Łotowski.

Poinformował, że na razie nie wiadomo, jakie rozwiązania przyjmą przewoźnicy, tzn. czy będzie komunikacja zastępcza i w jakiej formie.