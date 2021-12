Białystok: Zatrzymany tzw. odbierak w grupie oszustów "na policjanta"

Białostocka policja zatrzymała 58-latka podejrzanego o udział w oszustwach metodą "na policjanta", w których seniorzy stracili łącznie prawie 300 tys. zł. Według ustaleń śledczych, mężczyzna był ostatnim ogniwem przestępczego procederu - przychodził po odbiór gotówki.

Jak podał w poniedziałek zespół prasowy podlaskiej policji, chodzi o dwa oszustwa, które miały miejsce pod koniec listopada w Białymstoku. 75-letnia mieszkanka miasta uwierzyła, że telefonicznie rozmawia z policjantem, który przekazał jej, że syn starszej pani spowodował wypadek i aby uniknął aresztowania, musi wpłacić kaucję w wysokości 53 tys. zł. Po pieniądze przyszedł rzekomy kurier i odebrał taką kwotę w gotówce.

78-letnia mieszkanka Białegostoku straciła kilka razy więcej pieniędzy, bo blisko 250 tys. zł. W jej przypadku przestępcy posłużyli się opowieścią o wypadku spowodowanym przez córkę; tu gotówka była potrzebna rzekomo po to, by dało się "dogadać" z prokuratorem. Seniorka swoje oszczędności włożyła do pudełka po butach i przekazała mężczyźnie, który po nie przyszedł.

Mężczyzna podejrzany o to, że odbierał w obu przypadkach pieniądze, został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Białymstoku. Usłyszał zarzut oszustwa. Według nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł policyjnych, prokuratura wnioskowała w jego przypadku o areszt tymczasowy, ale sąd go nie uwzględnił.

Zgodnie z kodeksem karnym, za oszustwo grozi do ośmiu lat więzienia. Pieniędzy, które stracili seniorzy, na razie nie udało się odzyskać.