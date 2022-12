Białystok: Zimowa akcja dokarmiania ptaków

W Białymstoku ruszyła akcja zimowego dokarmiania dziko żyjących ptaków. W kilkudziesięciu miejscach w mieście stanęły karmniki, do których każdy może wrzucić ziarno dla ptaków.

To już kolejna zima, gdy miasto rozstawia "ptasie stołówki", do której co roku zaglądają m.in. sikorki, gile, wróble czy nawet dzięcioły.

W mieście stanęło 36 drewnianych karmników, które znajdują się w parkach i na skwerach - podał w czwartek Urząd Miejski w Białymstoku. To m.in. chętnie odwiedzany przez mieszkańców park przy Pałacu Branickich, czy też Planty i Park Konstytucji 3 Maja.

Do karmników wkładane są różne ptasie przysmaki, takie jak mieszanki ziaren zbóż, ziarna słonecznika i kukurydzy, oraz tzw. pyzy do zawieszenia, czyli kule tłuszczowo-zbożowe.

Akcja to też okazja, obserwować odwiedzające karmniki ptaki. "Zimowe dokarmianie ptaków sprawia, że jest to świetna okazja do podejrzenia z bliska gatunków, które ciężko dostrzec w innych porach roku. Niektóre z tych skrzydlatych stworzeń zachwycą barwnym upierzeniem, a inne uroczym śpiewem" - zachęca do odwiedzin parków i skwerów miasto.

Do akcji dokarmiania ptaków może się włączyć każdy. Jak przypomina miasto, aby wkładany do karmników pokarm był świeży i odpowiedni dla ptaków. "Nie mogą to być resztki żywności z naszych stołów, pieczywo czy kawałki ciasta. Upewnijmy się, jaki pokarm jest dla ptaków odpowiedni, bo tylko świeże, odżywcze i pełne energii pożywienie pozwoli naszym skrzydlatym przyjaciołom przetrwać w dobrym zdrowiu i kondycji trudny, zimowy czas. Najlepiej, żeby do karmników trafiały nasiona roślin takich, jak słonecznik, proso, kukurydza, sorgo czy kasze" - informuje miasto.

Akcja dokarmiania ptaków potrwa do kwietnia 2023 roku.