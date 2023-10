Białystok: Złożeniem kwiatów uczczono 39. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku uczczono w czwartek 39. rocznicę męczeńskiej śmierci zamordowanego przez SB kapłana Solidarności.

Ks. Jerzy Popiełuszko pochodził z Białostocczyzny. Urodził się w Okopach koło Suchowoli 14 września 1947 r. Był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. inwigilowała go i nękała SB i MO. Zginął z rąk SB w październiku 1984 r.

Za datę jego śmierci przyjmuje się 19 października, gdy został uprowadzony przez SB. W 2010. r. ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany.

W rocznicę śmierci ks. Popiełuszki przypada ustanowiony w 2018 r. przez Sejm Narodowy Dzień Pamięci Duchowych Niezłomnych.

W czwartek rano kwiaty pod pomnikiem ks. Popiełuszki w Białymstoku złożyli przedstawiciele NSZZ "Solidarność", wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski, dyrektor IPN w Białymstoku dr Marek Jedynak. Nie było przemówień.

W południe kwiaty złożył zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński i przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym - poinformowała PAP rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.

Dyrektor IPN w Białymstoku dr Marek Jedynak powiedział PAP, że śmierć ks. Popiełuszki to symbol tego, w jaki sposób komunistyczna władza walczyła z tymi, którzy chcieli, by Polska była niepodległa. Mówił, że jako archiwista przed laty przeglądał dokumenty ze śledztwa dotyczącego śmierci ks. Popiełuszki, m.in. zdjęcia z sekcji zwłok, które pokazują, do jakich rzeczy ustrój komunistyczny był w stanie się posunąć, aby pozostać przy władzy, rozbijać środowiska opozycyjne.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podkreślił, że postać ks. Popiełuszki jest ważna w najnowszej historii Polski, ale też Kościoła, bo był zaangażowany w jego życie i w sprawy społeczne w latach 80. XX w. w Polsce. Dodał, że bestialskie zamordowanie księdza przez władze komunistyczne zszokowało społeczeństwo. Według niego zbrodnia ta obnażyła charakter systemu komunistycznego, a jednocześnie "unaoczniła perfidię działań w stosunku do Kościoła i do Solidarności".

Dodał, że błogosławiony ks. Popiełuszko to także kapłan zaangażowany w sprawy ludzi, będący blisko nich, osoba, która wykazywała autentyczną zgodność głoszonych prawd wiary z życiem.

"Ksiądz Popiełuszko uosabia pragnienie wolności, ale też sprawiedliwości, godności - myślę, że to też ważne - każdej osoby ludzkiej. To są rzeczy ponadczasowe" - dodał wojewoda.

Wiceprzewodniczący podlaskiej Solidarności Henryk Łupiński dodał, że od początku dla związku najważniejsze są przesłania księdza Popiełuszki o zwalczaniu zła dobrem, "prawda nas wyzwoli" oraz "Bóg, Honor, Ojczyzna". "Ksiądz Jerzy za swego życia te słowa zawsze powtarzał, nas pouczał i tymi trzema kanałami Solidarność szła ku odzyskaniu niepodległości" - dodał Łupiński.

Promocji działalności i przesłania życia księdza księdza Popiełuszki ma służyć muzeum mające powstać w Okopach. Przed rokiem Fundacja "Dobro" rodziny Popiełuszków przekazała w darowiźnie Muzeum Podlaskiemu działkę (ok. 1 ha) w Okopach pod budowę tej placówki. Muzeum w Okopach ma być oddziałem Muzeum Podlaskiego. List intencyjny w tej sprawie podpisano w czerwcu 2020 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w lipcu 2022 r. podpisano porozumienie w sprawie utworzenia muzeum w Okopach. Porozumienie zawarła Fundacja "Dobro" i Muzeum Podlaskie. Jest gotowy projekt architektoniczny i pozwolenie ma budowę muzeum w Okopach. Projekt i pozwolenie Fundacja "Dobro" przekazała aktem notarialnym Muzeum Podlaskiemu w kwietniu 2023 r.