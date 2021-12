Biblioteka Narodowa: Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – nabór wniosków

Do 14 grudnia biblioteki mogą składać wnioski w ramach budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo. Wdrożenie przewidziane jest w latach 2021–25. Dla każdej z bibliotek będzie ustalany osobno rok wdrożenia - poinformowano na FB BN.

Jak wyjaśniono, "Biblioteka Narodowa ogłosiła nabór wniosków dla Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek".

"Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi BN. Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe" - czytamy w informacji na stronie BN.

Jak wyjaśniono, "o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek (ZSZZB)" mogą ubiegać się "duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju; wszystkie biblioteki publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego)".

Termin składania wniosków - do 14 grudnia do godz. 16.

Szczegółowe informacje o sposobie składania wniosków dostępne są na stronie: https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/budowa-ogolnokrajowej-sieci-bibliotecznej-poprzez-zintegrowany-system-zarzadzania-zasobami-bibliotek/2021.

Zaznaczono, że "system Alma i wyszukiwarka Primo został wdrożony już w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach". "Stanowiło to pierwszy etap budowy platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej" - podkreślono.

Jak wyjaśniono, "system działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach". "Dla bibliotek oznacza to brak konieczności instalacji lokalnej systemu (uniezależnienie się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych), utrzymywania zaplecza serwerowego czy zakupu licencji" - napisano.

Podkreślono, że "obsługa systemu odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową, a biblioteki zyskają dostęp do stałych aktualizacji oprogramowania".

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.bn.org.pl/download/document/1638964387.pdf.