Biden: Chiński plan pokojowy jest nieracjonalny

Prezydent USA Joe Biden powiedział w piątkowym wywiadzie dla ABC News, że pomysł, aby Chiny negocjowały zakończenie wojny na Ukrainie, nie jest racjonalny.

"(Prezydent Rosji Władimir) Putin ten plan pochwala, więc jak to może być coś dobrego?" - powiedział Biden w wywiadzie w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Nie widziałem w planie niczego, co wskazywałoby na to, że jest coś, co byłoby korzystne dla kogokolwiek poza Rosją" - dodał.

"Pomysł, że Chiny będą negocjować wynik wojny, która jest całkowicie niesprawiedliwą wojną dla Ukrainy, jest po prostu nieracjonalny" - podkreślił amerykański prezydent.

W piątek rano chiński rząd przedstawił własny, 12-punktowy plan pokojowy dotyczący wojny na Ukrainie. Dokument zatytułowany "Stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego" głosi, że "należy przeciwstawić się groźbie lub użyciu broni nuklearnej".

Chiny wzywają również oba kraje do unikania ataków na ludność cywilną. Dokument postuluje też "poszanowanie suwerenności wszystkich krajów".

"Wszystkie strony powinny wspierać Rosję i Ukrainę, aby działały w tym samym kierunku i jak najszybciej wznowiły bezpośredni dialog w celu pokojowego rozwiązania" - oświadczyło chińskie ministerstwo spraw zagranicznych.