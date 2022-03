Biden do Rosjan: nie jesteście naszym wrogiem; nie wierzę, że cieszycie się, że są mordowane dzieci

Wiemy, że wy, Rosjanie, nie jesteście naszym wrogiem, nie wierzę, że cieszycie się z mordowania niewinnych ludzi, dzieci, że przyjmujecie to, że szkoły, szpitale położnicze są bombardowane - mówił w sobotę w Warszawie prezydent USA Joe Biden.

Zwracając się do Rosjan podczas przemówienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego, prezydent USA powiedział, że pracował "od dziesięcioleci z liderami Rosji". "Siedzieliśmy po przeciwnych stronach stołów negocjacyjnych, mówiliśmy o kontroli broni w trakcie +zimnej wojny+" - powiedział.

"Zawsze mówiłem bezpośrednio i otwarcie do was, Rosjan, jeżeli mnie słuchacie, powiem wam rzecz następującą: wiem, że wy, Rosjanie, nie jesteście naszym wrogiem. Nie wierzę, że cieszycie się z mordowania niewinnych ludzi, dzieci, dziadków, że przyjmujecie to, że szkoły, szpitale położnicze są bombardowane i ostrzeliwane rosyjskimi rakietami, czy też miasta otaczane po to, żeby uchodźcy nie mogli z nich uciekać" - mówił.

Dodał, że "miliony rodzin muszą uciekać ze swoich domów, w tym połowa wszystkich dzieci w Ukrainie". "To nie są działania wielkiego narodu" - podkreślił.

"Ze wszystkich narodów - wy, Rosjanie, tak samo jak wszyscy w Europie, na pewno pamiętacie czym są podobne sytuacje z lat 20-tych i 30-tych, sytuacje przed i w trakcie II wojny światowej, o których mówili wam wasi ojcowie i dziadkowie" - mówił Biden.

"Niezależnie od tego, czego doświadczyło wasze pokolenie, to musicie pamiętać Leningrad. Słyszeliście o tym od rodziców, dziadków. Stacje metra przepełnione ludźmi, którzy uciekali ze swoich domów, siedzących nocami w schronach przeciwlotniczych - to nie jest już wspomnienie przeszłości, bo to jest dokładnie to, co robi teraz armia rosyjska na Ukrainie" - oświadczył prezydent USA.